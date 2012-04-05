Украина и Россия начали делить границу

{1-} Украинская и российская стороны 3 апреля начали полевой этап демаркации совместной границы, сообщили в МИД Украины.
"Рабочие группы совместной демаркационной комиссии выносят и обозначают линию госграницы на местности", - в пресс-службе МИД Украины.
Как проинформировал представитель Украины по вопросам договорно-правового оформления госграницы Леонид Осаволюк, в соответствии с планом работ по демаркации в текущем году должно быть завершено выполнение демаркационных работ на участке в Черниговской области (223 км) и начаты работы Сумской области, передаёт Интерфакс – Украина.
Согласно информации, очередное заседание совместной украинско-российской демаркационной комиссии пройдет в Киеве в конце апреля.
Украина ставит перед собой задачу в ближайшие годы осуществить демаркацию госграницы с Россией (2295 км) и Беларусью ( 1084 км), а также в 2012 году завершить ее с Молдовой (1222 км). Общая протяжность украинской границы составляет почти 6993 км, включая 1355 км морского участка.
Ранее Главред писал, что Украина и Россия согласовали место установки первого пограничного знака в рамках демаркации совместной границы.
Общая украино-российская демаркационная комиссия определила координаты первого пограничного столба между Украиной и Россией, который будет установлен на территории Синьковского сельсовета Черниговской области, где сходятся линии украинской, российской и белорусской границ.
фото: panoramio.com
Новости по теме:
Украина и Россия определили, где установят первый пограничный столб
В Европе хотят вернуть пограничный контроль внутри Шенгена
Украина подписала план по демаркации границы с Россией
Украина не исключает односторонней демаркации границы с РФ
Украина может начать демаркацию границы с РФ в одностороннем порядке