Украина и Россия начали делить границу

{1-} Украинская и российская стороны 3 апреля начали полевой этап демаркации совместной границы, сообщили в МИД Украины.

"Рабочие группы совместной демаркационной комиссии выносят и обозначают линию госграницы на местности", - в пресс-службе МИД Украины.

Как проинформировал представитель Украины по вопросам договорно-правового оформления госграницы Леонид Осаволюк, в соответствии с планом работ по демаркации в текущем году должно быть завершено выполнение демаркационных работ на участке в Черниговской области (223 км) и начаты работы Сумской области, передаёт Интерфакс – Украина.

Согласно информации, очередное заседание совместной украинско-российской демаркационной комиссии пройдет в Киеве в конце апреля.

Украина ставит перед собой задачу в ближайшие годы осуществить демаркацию госграницы с Россией (2295 км) и Беларусью ( 1084 км), а также в 2012 году завершить ее с Молдовой (1222 км). Общая протяжность украинской границы составляет почти 6993 км, включая 1355 км морского участка.

Ранее Главред писал, что Украина и Россия согласовали место установки первого пограничного знака в рамках демаркации совместной границы.

Общая украино-российская демаркационная комиссия определила координаты первого пограничного столба между Украиной и Россией, который будет установлен на территории Синьковского сельсовета Черниговской области, где сходятся линии украинской, российской и белорусской границ.

фото: panoramio.com

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