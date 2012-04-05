Подорожание газа для населения неизбежно - Администрация Президента

{1-} Повышение цен на газ для населения Украины является неизбежным, и только вопрос времени, когда это произойдет. Об этом, выступая в Вашингтоне в фонде Карнеги, заявила первый заместитель главы администрации президента Украины Ирина Акимова.

Для получения второго транша Международного валютного фонда в размере более 15 миллиардов долларов, Украина должна выполнить обязательства по завершению ряда реформ, среди них - повышение цен на газ для населения, перадаёт Би-би-си.

Выступая перед американской аудиторией, она также подтвердила, что из-за "несправедливого газового контракта с Россией" Украина будет покупать такие объемы газа, которые необходимы для украинской экономики, так, в этом году отбор будет на уровне 27 млрд кубометров газа.

Напомним, глава представительства Международного валютного фонда в Украине Макс Альер также заявил, что даже в случае удачных переговоров с Россией о цене импортируемого газа, это не снимает вопроса о повышении тарифов на газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго.

«Нельзя только надеяться на то, что Россия снизит цены, поскольку разрыв в настоящее время настолько огромен, что даже за счет реального снижения нельзя будет достичь покрытия этого разрыва», - сказал Альер.

Ранее Главред писал, что Международный валютный фонд предлагает для последующего выделения Украине средств кредита stand-by повысить тарифы на газ (как товарный ресурс) для населения на 30% с последующим повышении его до уровня себестоимости ресурса, а для предприятий теплокоммунэнерго - на 58% с полным перенесением этого роста на отопительные тарифы для конечного потребителя – населения.

«Вместе с тем, даже после такого повышения домохозяйства и предприятия ТКЭ будут платить менее 25% от стоимости импортированного газа», - отмечают в МВФ.

В связи с этим, в МВФ настаивают на необходимости дальнейшего постепенного повышения цены газа на 20% до выхода, как минимум, на уровень себестоимости.

«Необходимо будет осуществлять последующее повышение тарифов на газ, причем правительство должно объявить о графике последующего 20% повышения, которое будет осуществляться раз в полгода до тех пор, пока не будет обеспечено полное возмещение себестоимости ресурса», - говорится в предложениях МВФ.

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