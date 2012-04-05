Меньше всего детей рождается на востоке Украины

В восточных областях Украины, детей рождается наименьше.

Об этом заявили в Минздраве, пишет УНИАН.

По уровню рождаемости области Украины делятся на три группы, отмечают в Минздраве. Первая - это депрессивная по детородной активности, к которой относятся восточные области. Для них характерна сверхнизкая рождаемость, которая и наполовину не обеспечивает численность населения. Это - Донецкая, Луганская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская и Полтавская области.

Вторая группа - Запад, где относительно высокие показатели рождаемости. Для западных регионов характерны сравнительно высокие суммарные коэффициенты рождаемости - 1,2-1,6 ребенка на одну женщину.

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В Минздраве подчеркнули, что в западных областях еще сохраняются традиции двудетности, наименьшие в Украине показатели распространенности абортов, вдвое меньше (от общеукраинского уровня) доля внебрачной рождаемости.

К третьей группе, отмечают в ведомстве, относятся демографически старые области центра и севера, в которых показатели рождаемости и воспроизводства населения на уровне среднеукраинских.

В 2011 году детей родилось на 29,9 тыс. больше, чем в 2007 году. Общий коэффициент рождаемости населения увеличился: с 10,2% в 2007 году до 11,0% в 2011 году.

Повышение уровня рождаемости за последние пять лет является, прежде всего, следствием увеличения числа потенциальных матерей - женщин детородного возраста, рожденных в первой половине 80-х годов.

Видео: podrobnosti.ua

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