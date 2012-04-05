Янукович попросил ООН сделать 2014 годом Тараса Шевченко

{1-} Президент Украины Виктор Янукович направил в Организацию объединенных наций (ООН) и Организацию объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) письма с просьбой отметить 200-летие со дня рождения украинского поэта Тараса Шевченко на международном уровне.

Грубо использованный Тарас Шевченко

"Я подписал письма к руководству ООН и ЮНЕСКО с просьбой объявить 2014 год международным годом Тараса Шевченко, - сказал Янукович на заседании Общественного гуманитарного совета, посвященного подготовке к празднованию 200-летнего юбилея Шевченко, передаёт Интерфакс – Украина.

Ранее Главред писал, что пресс-служба главы государства сообщила о том, что 9 марта Президент Виктор Янукович в пятницу, осуществил рабочую поездку в Черкасскую область для участия в торжествах по случаю дня рождения Тараса Шевченко.

Напомним также, что премьер-министр Украины Николай Азаров заявил о том, что считает идеи Тараса Шевченко бессмертными, а день рождения Кобзаря должен с уважением вспоминаться в каждой украинской семье.

«Тарас Шевченко по праву является гениальным вдохновителем государственного возрождения свободной Украины. Хочу искренне со всей теплотой и уважением отметить, что все национально-культурные идеи, отображенные в произведениях Тараса Григорьевича Шевченко, способствуют углублению нашего понимания национального духа украинского народа. Убежден в том, что день рождения Кобзаря с уважением вспоминается в каждой украинской семье», - заявил Азаров.

фото: procherk.info

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