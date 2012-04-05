Врач: объявление эпидемии гриппа в любой стране – политический шаг

Объявление эпидемии гриппа в любой стране является в некоторой степени политическим шагом.

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Об этом сказал глава бюро ВОЗ в Украине Киз де Йонкер, передает корреспондент УНН.

«Объявление эпидемии гриппа - это и политический шаг, и шаг к защите граждан, то есть задача медицинской отрасли. Проблемой эпидемии гриппа является то, что нельзя предсказать на сколько она будет обширной и сколько регионов охватит. В ВОЗ исследуют вирус гриппа, появление новых штаммов. 199 странах мира проводят исследования гриппа. Мы сотрудничаем с представителями каждой страны и как только обнаруживают новые штаммы, или активное распространение уже известных, нам сразу сообщают», - сказал он.

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По его словам, в случае, если появляется угроза возникновения эпидемии нового вида гриппа, или уже существующих штаммов, Организация рекомендует гражданам такой страны пройти вакцинирование.

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