Ющенко ездит на Mercedes, который оформлен на подставное лицо - СМИ

Бывший президент Виктор Ющенко ездит на фешенебельном "Mercedes" S-класса. Вот только оформлено престижное авто на подставное лицо.



На прошлой неделе бывшего президента можно было встретить в Киеве, на Подоле. 28-го марта посреди дня Виктор Ющенко лично руководил черным "мерсом", пишет ТаблоID.





В принципе, за рулем "Mercedes" Виктор Андреевич уже приезжал на открытие 41-го кинофестиваля "Молодость". Интересно другое.



По документам, "Mercedes" Ющенко произведен в престижном кузове - S 600. Стоимость этого седана S-класса стартует от 67 тысяч евро.



А вот владельцем машины числится не сам Виктор Ющенко, а некий никому не известный гражданин Геннадий Нидугов.



Местом его жительства указано дом в спальном районе Киева - на Лесном массиве: проспект Лесной, 17-Б.

Загадочный Геннадий Нидугов прописан в этом доме





Это никак не соответствует статусу владельца автомобиля "Mercedes" в наиболее навороченной комплектации - с объемом двигателя 6 литров.



При этом в центральном исполкоме партии "Наша Украина" сообщили, что человек по имени Геннадий Нидугов у них не работает.



Самое интересное, что пресс-секретарь Ющенко Ирина Ванникова, получив наш запрос, через два дня так и не смогла прокомментировать, почему "Mercedes" Ющенко оформлен на подставное лицо.

Ранее Главред писал, что главный редактор издания «Наші гроші» Юрий Николов настаивает на том, что в автобазе Верховной Рады есть новенький Mercedes 2011 года, но спикер Владимир Литвин им не пользуется.

Журналист подчеркивает, что речь идет о новом бронированном Mercedes S-600 ориентировочной стоимостью $ 280 тысяч.

Издание нашло его в конкурсной документации автобазы Управления делами аппарата Верховной Рады, которая за свои деньги заказал ремонт автомобиля за 2,64 миллиона гривен.

фото, видео: tabloid.pravda.com.ua, youtube.com

Новости по теме:

У Ющенко хотят забрать землю в центре Киева

У Литвина есть новенький Mercedes, но он его прячет – СМИ

Депутаты решили искать компромат на Ющенко

Турчинов: Ющенко самое место в списке Партии регионов

Литвин проигнорировал запрет Азарова и купил Мерседес за 2 миллиона



