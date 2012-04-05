Ющенко заставил закрыть дело Тимошенко - ГПУ

{1-} Генпрокурор Виктор Пшонка заявляет, что Святослав Пискун закрыл дело против Юлии Тимошенко по ЕЭСУ по требованию экс-президента Виктора Ющенко.
Об этом Пшонка заявил на пресс-конференции, комментируя завершение расследования в деле, передаёт Украинская правда.
Он напомнил, что "24 января 2005 года Тимошенко села в кресло премьера, а 28 января Генпрокурор Пискун закрыл все дела".
"У меня был разговор с Пискуном о незаконном постановлении о закрытии уголовного дела, которое он скрепил своей подписью", - рассказал Пшонка.
"Он мне откровенно сказал, что ему позвонил по телефону тогда президент Ющенко и сказал закрыть дело. Понимая, что это незаконно, Пискун ответил Ющенко, что на это не пойдут следователи, так как дело не закончено". На это Ющенко ответил: "Если вы сегодня не закроете, завтра вы не будете генпрокурором". И Пискун закрыл", - сказал Пшонка.
Вместе с тем из слов Пшонки можно сделать вывод, что он не собирается привлекать к уголовной ответственности Пискуна за вынесение незаконного решения и Ющенко за дачу незаконных указаний.
"Здесь больше идет моральный аспект. Пискун принял такое решение, пусть сам дает себе оценку в своей прокурорской судьбе, а также пусть оценку ему дают другие юристы и его коллеги", - сказал он.
Ранее Главред писал, что экс-премьеру Юлии Тимошенко по уголовному делу ЕЭСУ к нынешним 7 годам тюрьмы суд добавит еще 12.
Об этом заявил адвокат Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко, сообщает пресс-служба «Батькивщины».
«Власть руками прокуратуры и СБУ хочет добавить к тем 7 лет, которые есть, еще 12», - заявил Власенко.
Адвокат подчеркнул, что во время досудебного следствия по уголовному делу экс-премьера Юлии Тимошенко относительно ЕЭСУ не были допрошены все фигуранты, а потому по его мнению, направление дела по ЕЭСУ в суд является незаконным.
фото: tsn.ua
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