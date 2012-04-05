Власть пообещала не облагать налогом на роскошь сараи

{1-}

Министерство труда и социальной политики настаивает на введении налога на предметы роскоши.

Об этом сказал на брифинге вице-премьер-министр Сергей Тигипко, сообщают Украинская правда.

При этом будет изменен перечень недвижимости, с которой не нужно платить налог: например, если на приусадебном участке рядом с домом находятся объекты нежилой недвижимости, предназначенные для содержания домашних животных или хранения садового инвентаря.

Налог на роскошь: вертолет обойдется в $1000, яхта - $2000

Эта норма будет работать, только если дом является постоянным местом жительства гражданина.

По его словам, на совещании с премьер-министром Николаем Азаровым будет рассмотрено два варианта соответствующего законопроекта - предложенный Минсоцполитики и Министерством финансов.

По словам Тигипко, у двух министерств разное видение этого вопроса, и его ведомство намерено на совещании отстаивать свою позицию.

«Мы будем настаивать, что нужно облагать налогом не только недвижимость и транспортные средства, но и роскошь, дорогие предметы», - сказал министр.

Он также добавил, что Минсоцполитики намерено настаивать и на своем видении налогообложения недвижимости, не уточнив при этом, в чем состоит разница его позиции с позицией Минфина.

При этом Тигипко подчеркнул, что независимо от того, вариант законопроекта какого министерства поддержит Кабмин, этот документ не будет касаться малоимущих граждан и среднего класса.

12 марта Президент Виктор Янукович заявил что бизнесмены, депутаты Верховной Рады Ринат Ахметов (фракция Партии регионов), Константин Жеваго (фракция «Блок Юлии Тимошенко-Батьківщина»), а также бизнесмен Виктор Пинчук поддерживают введение налога на богатство.

Между тем в Минфине решили вводить 20% налог на роскошь не на драгоценности, меха и дорогие часы, а на площадь недвижимости и объем двигателя автомобиля.

В Минфине также считают роскошью квартиры общей площадью свыше 120 кв. м и дома от 250 кв. м (Тигипко предлагал 200 кв. м и 400 кв. м соответственно).

Эти же пороги установлены и для ежегодного взимания налога на недвижимость. Фактически это означает введение двойного налогообложения.

Новости по теме:

3-комнатные квартиры обложат налогом на роскошь



Ахметов, Пинчук и Жеваго согласны платить налог на роскошь – Янукович



КПУ требует ввести налог на роскошь



Налог на недвижимость украинцы заплатят по-новому



Скоро в Украине за роскошь придется платить





