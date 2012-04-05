В Израиле ранена украинская журналистка

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В Иерусалиме ранена корреспондент журнала Weekly.ua Татьяна Омельченко.

Инцидент произошел 30 марта, когда палестинцы отмечали традиционный День Земли. Группа украинских журналистов в этот день посещала Иерусалим, где была запланирована встреча с патриархом Феофилом.

Представители украинских СМИ оказались в эпицентре демонстрации палестинцев, которые требовали создания своего государства и возвращения, аннексированных израильтянами земель. Палестинцы скандировали антиизраильские лозунги и стали бросать камни в израильских правоохранителей, которые ответили стрельбой резиновыми пулями и дымовыми шашками.

Украинская журналистка была травмирована резиновой пулей, повредившей ей подколенную область правой нижней конечности. Неотложную помощь ей оказывали палестинские медики. Сейчас Омельченко вернулась в Киев.

Татьяна Омельченко освещает темы внешней политики в журнале Weekly.ua. Пресс-тур украинских журналистов в Палестину организовывало палестинское посольство. Представители украинских СМИ посещали Рамаллу, Вифлеем, Наблус и Иерусалим, где встречались с высокопоставленными палестинскими чиновниками. Организаторы пресс-тура, по информации его участников, не обеспечивали их страховкой.

фото: facebook Татьяны Омельченко

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