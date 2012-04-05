Соглашения об ассоциации не подпишут, пока Тимошенко в тюрьме – МИД Британии

5 апреля 2012, 13:47

 

{1-} Министр по делам Европы МИД Великобритании Дэвид Лидингтон заявляет, что Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС не будет подписано, если Юлия Тимошенко и Юрий Луценко будут за решеткой.

"Соглашение об ассоциации вряд ли будет подписано и ратифицировано, если лидеры оппозиции, которые оказались за решеткой в результате проведения несовершенных судебных процессов, не будут освобождены и не смогут принимать участие в политической жизни", - говорится в статье Лидингтона для украинской газеты "День", которую цитирует Посольство Великобритании в Украине.

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Министр по делам Европы МИД Великобритании отмечает, что речь идет не о судьбе отдельных личностей, а о вопросе выборочности правосудия, который остро стоит в Украине. "Наша обеспокоенность касается не дел отдельных личностей, а системных проблем с выборочным правосудием и независимостью судей. Такая обеспокоенность ставит под вопрос преданность украинского правительства европейским ценностям и нормам, которые составляют основу Соглашения об ассоциации и всех наших более широких отношений", - отмечает он, передает УНИАН.

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По словам Лидингтона, на этом фоне парламентские выборы в Украине, которые состоятся в октябре 2012 года, приобретают особое значение. "Как написали в начале марта пять европейских министров иностранных дел, включая Вильяма Хейга, эти выборы являются лакмусовым тестом на демократию в Украине. Внимание мирового сообщества будет приковано к Украине в надежде на то, что выборы будут свободными и справедливыми", - отмечает министр.

"Мы надеемся, что украинские правительства – сегодня и в будущем – будут иметь мужество принимать политические решения, которые позволят Соглашению об ассоциации вступить в силу и реализовать экономический и политический потенциал Украины", - резюмирует Лидингтон.

Ранее Главред  писал, что руководитель украинской переговорной группы на переговорах относительно соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом (ЕС), заместитель министра иностранных дел Украины Павел Климкин считает вероятным подписание соглашения в первой половине 2013 года.

"Нам нужно примерно полгода, может, чуть больше, для технической подготовки соглашения, и после того, безусловно, политические факторы будут приниматься во внимание. Я считаю, что соглашение имеет очень хороший шанс быть подписанным в первой половине следующего года во время литовского председательства в ЕС", - сказал он.

фото: scottish.parliament.uk

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