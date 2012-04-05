Американцы рассказали, почему Россия – «главный враг»

5 апреля 2012, 14:02

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Недавнее заявление фаворита республиканских праймериз и наиболее вероятного соперника Барака Обамы на выборах Митта Ромни о том, что Россия для США остается «геополитическим врагом номер один», вполне обосновано.

 В статье отмечается, что Россия действительно при любой возможности вставляет палки в колеса американской внешней политики.

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«Россия, былой враг, вновь становится одной из главных помех зарубежным интересам Америки и так и останется занозой в боку нашей страны, пока цены на нефть будут оставаться высокими», - пишет корреспондент Джон Беннетт, сообщает The Chicago Tribune.

Именно удачным географическим положением, обеспечившим России возможность распоряжаться огромными запасами углеводородов, газета объясняет возможность Москвы быть этой самой «занозой». СМИ ссылается на недавние значения нефтяных котировок: 105 долларов - по такой цене баррель нефти (видимо, речь идет об американской легкой нефти на бирже NYMEХ) торговался в середине дня в минувший вторник.

По словам экс-посол США в Украине Стивена Пайфера, Путин все еще стремится к тому, чтобы Россия стала сверхдержавой. «Этой цели Россия может достичь только двумя средствами - благодаря ядерному оружию и торговле нефтью и газом», - говорит дипломат. Он также отмечает, что «если цены на нефть снизятся, Путину придется принимать очень трудные решения - выбирать между «пушками» и «сливочным маслом». И скорее всего, отмечают другие эксперты, российский президент выберет «масло», то есть финансовые вливания в социальную сферу.

Но даже если нефтяные и газовые цены поползут вниз и возможностей для наращивания боеспособности не будет, Москва все равно найдет способ надоедать Вашингтону, как это происходит и сейчас. Москва препятствует стараниям США заставить Иран отказаться от своих ядерных амбиций. Или, например, по Сирии РФ выступила единодушно с Китаем, ветировав западную резолюцию в Совбезе ООН.

Наверняка стоит ожидать чего-то подобного и в отношении Северной Кореи, готовящей запуск баллистической ракеты.

фото: lifeglobe.net

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