Возле Администрации Президента хотели устроить публичное самосожжение

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Cегодня в 08.45 на углу улиц Институтской и Банковой был задержан житель Киевской области, который намеревался осуществить публичное самосожжение возле Администрации Президента.

Николай Маренич хотел самосжеться в знак протеста против «земельных махинаций и своеволия» председателя Киевской ОГА Анатолия Присяжнюка.

Об этом сообщили в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода».

По их данным, Маренича после задержания и изъятия у него емкости с бензином доставили в Управление МВД в Киевской области по улице Владимирской, где с ним имел разговор заместитель начальника управления Александр Лисниченко. После этого Маренич был доставлен в Печерский райотдел УМВД Украины в Киеве по ул. Московской.

Адвокаты ВО «Свобода» и председатель Киевской областной организации «Свободы» Святослав Ханенко пытаются добиться встречи с задержанным.

Николай Маренич, житель села Бородянка Киевской области, принял решение провести над собой самосожжения. Данным поступком он хочет показать украинцам насколько антинародный фашистский режим господствует в Украине



По словам Маренича, председатель Киевской облгосадминистрации (КОГА) Анатолий Присяжнюк хочет отправить его в психиатрическую больницу.



20 февраля 2012 года около 18 часов к Мареничу на квартиру явились трое медицинских работников.



«Они настойчиво и долго предлагали мне появиться 21 февраля в районную больницу, поскольку появились средства и главный врач хочет положить меня в стационар и провести лечение. Я отказывался, объясняя, что я неделю как закончил лечение в областной больнице. Но они настаивали и сказали, чтобы я все-таки пришел, потому что «им будет не удобно перед главным врачом района». Я отказался ехать. Нужно добавить, что ни разу к главному врачу с просьбой о предоставлении медицинской помощи я не обращался. Не знаю его даже в лицо. Примерно в 20-часов того же дня ко мне по телефону обратился неизвестный (медицинский работник) и попросила утром встретиться. Я согласился. Когда утром 21 февраля 2012 года мы встретились, медицинский работник мне сказала: «В больницу не едьте ни в коем случае, потому как только Вы приедете, в больницу сразу прибудет наряд милиции и вас отвезут в Кичееве в областную психиатрическую больницу. Такую команду дал Анатолий Присяжнюк», - сообщил Маренич.

Ранее Главред писал, что 26 февраля, в дежурную часть Мукачевского райотдела милиции Закарпатской области позвонил мужчина, который рассказал, что он намерен осуществить самоубийство путем самосожжения в связи с тем, что еще 21-го февраля по его вине без вести пропал пятилетний сын.

Правоохранителям не удалось предотвратить беду. В тот же день в лесном массиве около Мукачева они обнаружили обгоревший труп человека и установили, что пострадавшим является именно тот мужчина, который грозился себя сжечь.

фото: president.gov.ua, uainfo.censor.net.ua

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