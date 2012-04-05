Возле Администрации Президента хотели устроить публичное самосожжение

5 апреля 2012, 14:07

{1-}

Cегодня в 08.45 на углу улиц Институтской и Банковой был задержан житель Киевской области, который намеревался осуществить публичное самосожжение возле Администрации Президента.

Николай Маренич хотел самосжеться в знак протеста против «земельных махинаций и своеволия» председателя Киевской ОГА Анатолия Присяжнюка.

Об этом сообщили в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода».

По их данным, Маренича после задержания и изъятия у него емкости с бензином доставили в Управление МВД в Киевской области по улице Владимирской, где с ним имел разговор заместитель начальника управления Александр Лисниченко. После этого Маренич был доставлен в Печерский райотдел УМВД Украины в Киеве по ул. Московской.

Адвокаты ВО «Свобода» и председатель Киевской областной организации «Свободы» Святослав Ханенко пытаются добиться встречи с задержанным.

Николай Маренич, житель села Бородянка Киевской области, принял решение провести над собой самосожжения. Данным поступком он хочет показать украинцам насколько антинародный фашистский режим господствует в Украине

По словам Маренича, председатель Киевской облгосадминистрации (КОГА) Анатолий Присяжнюк хочет отправить его в психиатрическую больницу.

20 февраля 2012 года около 18 часов к Мареничу на квартиру явились трое медицинских работников.

«Они настойчиво и долго предлагали мне появиться 21 февраля в районную больницу, поскольку появились средства и главный врач хочет положить меня в стационар и провести лечение. Я отказывался, объясняя, что я неделю как закончил лечение в областной больнице. Но они настаивали и сказали, чтобы я все-таки пришел, потому что «им будет не удобно перед главным врачом района». Я отказался ехать. Нужно добавить, что ни разу к главному врачу с просьбой о предоставлении медицинской помощи я не обращался. Не знаю его даже в лицо. Примерно в 20-часов того же дня ко мне по телефону обратился неизвестный (медицинский работник) и попросила утром встретиться. Я согласился. Когда утром 21 февраля 2012 года мы встретились, медицинский работник мне сказала: «В больницу не едьте ни в коем случае, потому как только Вы приедете, в больницу сразу прибудет наряд милиции и вас отвезут в Кичееве в областную психиатрическую больницу. Такую команду дал Анатолий Присяжнюк», - сообщил Маренич.

Ранее Главред  писал, что 26 февраля, в дежурную часть Мукачевского райотдела милиции Закарпатской области позвонил мужчина, который рассказал, что он намерен осуществить самоубийство путем самосожжения в связи с тем, что еще 21-го февраля по его вине без вести пропал пятилетний сын.

Правоохранителям не удалось предотвратить беду. В тот же день в лесном массиве около Мукачева они обнаружили обгоревший труп человека и установили, что пострадавшим является именно тот мужчина, который грозился себя сжечь.

фото: president.gov.ua, uainfo.censor.net.ua

Новости по теме:

На Банковую пришла «смерть» с косой и лозунгом «Юле волю» (ФОТО, ВИДЕО)

На Майдане протестующие подрались с милицией (ФОТО)

Китай обвиняет далай-ламу в подталкивани тибетских монахов к самосожжению

На Закарпатье отец сжег себя из-за потеряного ребенка (ФОТО)

 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
08:19
“Похудел на 30 килограмм”. У Сенцова впали грудная клетка и живот — адвокат
08:19
Украина превращается в страну дураков мнение
08:13
Генерал-эксперт рассказал, при каких условиях возможно нападение путинских войск на Украины
07:58
Украине грозит финансовый хаос - Bloomberg
07:42
Дело шьют. Стало известно, как продвигается расследование секс-домогательств Стивена Сигала
07:24
США объяснили цель новых санкций против России
07:12
Звездопад Персеиды: где на Киевщине лучше всего наблюдать зрелищный метеорный поток
06:57
"Слава Украине, товарищи!": как невинное слово нанесло сокрушительный удар по декоммунизации мнение
06:34
Солнечное затмение 11 августа-2018: что ждет каждый из знаков Зодиака и кто в зоне риска
06:13
“Голая на фоне усыхающей оливы”. В Сети раскритиковали пикантное фото Анастасии Волочковой
05:41
Медовый спас-2018 – что по традиции несут на освящение в храм
05:07
"Инвестиции под дулом пулемета": экс-глава Минфина назвал ключевую проблему украинской экономики
04:38
В Сеть выложили откровенную фотосессию с обнаженными моделями-"любовницами"
04:06
Украинский священник оценил угрозу от Московского патриархата
03:32
"Молодежь нашла себе забаву": в Черкасской области подросток отправил в нокаут пожилого мужчину Видео
03:06
Кипр стал крупнейшим работодателем украинцев
02:27
Новое грехопадение. В США учитель-священник "развел" на секс школьницу
01:51
Apple предлагает заменить паспорта айфонами
01:14
В Британии пьяный и голый офицер устроил дебош в уборной
00:48
“Взгляд тигрицы”. В Сети расхвалили фото Нади Дорофеевой для глянца
00:17
Эксперт назвал возможный курс гривни к доллару на конец 2018-го
09 августа, четверг
23:45
Сытник заявил, что делом Холодницкого теперь занимается СБУ
23:30
"Заря" - "Брага" 1:1, статистика, видео голов Видео
23:15
В ЦАР нашли телефон, ноутбук и флешки одного из убитых журналистов
22:44
Скандал в Харькове: пьяная медсестра избила ребенка в больнице Видео
22:43
Новые британские атомные ракетоносцы могут не войти в строй из-за брака сварщиков - The Times
22:13
"Мариуполь" — "Бордо" 1:3: видео голов матча квалификации Лиги Европы Видео
22:05
"Добивали на поле боя": ООН рассказала об убийствах украинских военнопленных и раненых в Иловайском котле
21:52
"Мне осталось две недели": Кобзон рассказал, как у него нашли рак
21:48
По итогам вступительной кампании-2018 в украинских ВУЗах пустует 12% бюджетных мест
21:20
Адвокат рассказал, сколько имущества хочет отсудить Степаненко у Петросяна
21:05
"Заря" — "Брага": онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы Видео
20:55
В России внезапно скончался звезда популярных сериалов
20:31
США создадут космические войска до 2020 года - AP
20:21
Экс-тренер "Динамо" может возглавить чемпиона Польши
19:54
Четверых "торнадовцев" после бунта посадили в карцер - полиция
19:29
В КНДР выдвинули официальному Вашингтону "ядерный" ультиматум
19:28
В ЦИК хотят лишать гражданства Украины участников "референдума" на Донбассе
19:20
“Какое чудесное платье”. Настя Каменских похвасталась игривым снимком
18:31
Rockstar впервые показали геймплей Red Dead Redemption II Видео
18:30
В России рассказали о состоянии Сенцова и показали фото Фото
18:16
"Дети сепаров": Ницой хочет запретить детям с Донбасса отдыхать в украинских летних лагерях Видео
18:15
США перебросили в Европу еще одну эскадрилью F-22
18:03
“Мертвая земля”. Писатель объяснил, почему Донбасс “на хрен” не нужен Путину
17:52
Российский МИД заявил о "зеркальном" ответе на новые санкции США
17:43
Энрике Иглесиас анонсировал шоу в Киеве: названа дата
17:34
Осужденные бойцы "Торнадо" взбунтовались в Лукьяновском СИЗО Видео
17:19
“Похитили и истязают”. В России Сенцова убивают — политолог
16:59
В Голландии политик покончила с собой после изнасилования мусульманами
16:59
Порошенко процитировал Сталина
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять