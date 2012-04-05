Генпрокуратура рассказала, когда допросит Лазаренко в Украине

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Генпрокурор Украины Виктор Пшонка заявил, что допрос экс-премьера Украины Павла Лазаренко может быть проведен в Украине в октябре.

«Пока что реальность его допроса планируется на октябрь»- сказал он, пишет Интерфакс-Украина.

«Мы несколько раз обращались к правосудию Америки для того, чтобы дали разрешение на процессуальное общение с Лазаренко, но согласованности не было, нет ее и в настоящее время», - отметил Генпрокурор.

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«Нам сказали, что такая возможность будет. В октябре этого года завершается срок отбывания наказания Лазаренко в Америке, и это граничный срок, который мы для себя определили», - добавил он.

Пшонка также напомнил, что история эпизода, по которому Лазеренко был осужден в Америке «тянется из Украины». По его словам, есть много вопросов, на которые Лазаренко должен ответить.

В конце октября в Украине пройдут парламентские выборы.

Как пояснили в пресс-службе Генпрокуратуры, планируется допросить Павла Лазаренко по разным делам, в том числе по «делу ЕЭСУ».

Как сообщалось, 12 октября 2011 года Главное следственное управление СБУ возбудило уголовное дело в отношении Юлии Тимошенко и экс-премьера Украины Павла Лазаренко за возложение долгов корпорации «Единые энергетические системы Украины» на бюджет Украины. Следствие обвиняет Тимошенко в том, что она перевела долг ЕЭСУ перед Минобороны России на сумму $405,5 млн на государственный бюджет Украины. Защита экс-премьера обжаловала в судебном порядке постановление о возбуждение дела.

В США экс-премьер Украины Павло Лазаренко обвинялся в отмывании денег, полученных незаконным путем и переведенных на зарубежные счета в 1994-1999 годах. В августе 2006 года он был приговорен калифорнийским судом к девяти годам тюрьмы за отмывание денег и другие преступления. Он находился под домашним арестом в своей квартире в Сан-Франциско. В июне 2011 года срок содержания Лазаренко под стражей был сокращен на семь месяцев – до 11 января 2012 года.

фото: wek.com.ua

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