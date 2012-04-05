ГПУ возобновила дело об убийстве Щербаня и допросит по нему Тимошенко

5 апреля 2012, 14:21

{1-} Экс-премьер Украины Юлии Тимошенко  должна быть допрошена по в контексте последних заявлений депутата Донецкого облсовета Руслана Щербаня, сына убитого в 1996 году депутата Верховной Рады Евгения Щербаня, заявил генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка.

Он также сообщил, что дело Щербаня расследуется по тем же томам, что и в 1996 году. На вопрос о том, является ли подозреваемой Тимошенко, Пшонка сказал: "Нет", уточнив, что она будет допрошена как свидетель,  передаёт Интерфакс – Украина.

Пшонка напомнил, что сын Щербаня написал жалобу, считая, что Генпрокуратура закрыла это дело незаконно.

По словам генпрокурора, Руслан Щербань предоставил свою версию гибели отца.

"Изучались и изучаются все версии, включая версию об убийстве из-за экономической деятельности. На этом делает акцент его сын", - отметил он.

Генпрокурор подчеркнул, что исполнители убийства Щербаня известны и в отношении них давно вынесен приговор.

"Главное - найти заказчика, понятно, что в этом уголовном деле действительно был заказчик", - сказал Пшонка.

По его словам, следствие также уточняет обстоятельства гибели 8 членов банды по этому делу, кроме того, находятся в розыске еще 4 участников бандгруппировки. "То есть по убийцам все известно. После того как сын Щербаня сделал заявление, следователи Генпрокуратуры возобновили активность следствия и особенно версии экономической и бизнесдеятельности Щербаня", - пояснил он.

"Мне непонятно, почему такой шум поднят вокруг ситуации с возобновлением следствия. Что, надо чтобы оно не расследовалось… Главная цель - найти заказчиков этого убийства. Если не будет найден заказчик, это, по моему мнению, в какой-то мере минус правоохранителям. Есть много аспектов, много непонятно к чему должны возвратиться следователи. И если снова звучит фамилия Тимошенко, то для этого есть основания, даже у следствия", - сказал Пшонка.

Он продемонстрировал счета о перечислении средств со счета ЕЭСУ на счет Лазаренко, но не непосредственно на фамилию Лазаренко, а на фирмы других субъектов.

По словам генпрокурора, 2,2 млн грн из 100 млн, которые перечислены со счета ЕЭСУ, когда руководителем была Тимошенко, было перечислено убийцам.

"Есть вопрос к Лазаренко, но у следствия пока что нет разрешения на допрос и другие следственные действия с Лазаренко. Да, по этому делу должна быть допрошена и Тимошенко, хотя бы в той части тех счетов, о которых я сказал, а также должна быть допрошена касательно той ситуации, которую описал сын Щербаня", - отметил он.

"Нет виновности, есть алиби в этой ситуации. Версии будут другими", - предположил Пшонка.

Ранее Главред  также писал, что Генпрокуратура Украины допускает возбуждение уголовного дела против экс-премьер-министра Юлии Тимошенко по подозрению в причастности к убийству депутата Верховной Рады Евгения Щербаня.

Об этом на пресс-конференции сообщил начальник главного управления Генпрокуратуры по расследованию особо важных дел Андрей Курысь.

По его словам, прокуратура может возбудить уголовное дело, потому что, как известно, сроки давности привлечения к ответственности прерываются в случае совершения (обвиняемым) лицом преступления. Есть преступление, за которое даже лицо (Тимошенко) осуждено, поэтому, я думаю, тут не может возникать вопросов», - сказал Курысь.

фото: tsn.ua

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