Европейцы проинспектировали больницу для Тимошенко

{1-} Депутат Европейского парламента Павел Коваль (Польша) и его помощник Александр Громбчевский после встречи с экс-премьером Украины Юлией Тимошенко в колонии посетили Центральную клиническую больницу "Укрзализныци" в Харькове, рекомендованную для лечения экс-премьера.

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"По прибытию в больницу делегация встретилась с руководством учреждения, а также с первым заместителем министра здравоохранения Украины Моисеенко. Представителям Европарламента была предоставлена возможность ознакомиться с условиями размещения больных, в том числе с палатой для Тимошенко, имеющимся медицинским оборудованием и аппаратурой", - сообщила пресс-служба Государственной пенитенциарной службы Украины.

Коваль и Громбчевский пообщались со специалистами и практиками, которые готовые к проведению лечения Тимошенко.

Моисеенко и руководство медучреждения проинформировали европейских гостей о том, что "больница и квалификация медперсонала полностью отвечают рекомендациям немецких врачей, а также европейским лечебным заведениям".

Ранее Главред писал, что врачи из немецкой клиники "Шарите" намерены в ближайшее время приехать в Харьков, чтобы оценить, подходят ли условия Центральной клинической больницы №5 для лечения экс-премьера Юлии Тимошенко, сообщила ее дочь Евгения.

"Немецкие врачи намерены приехать сюда в ближайшие дни проверить эту клинику и дать заключение: может ли моя мама лечиться в этой клинике. Только после этого она может переведена в эту больницу", - сказала Евгения Тимошенко.

фото: mediaport.ua ,

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