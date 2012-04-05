КС поставил под сомнение легитимность выборов – член ЦИК

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Заместитель главы Центризбиркома Жанна Усенко-Черная считает, что решение Конституционного Суда по поводу заграничных участков ограничивает конституционные права граждан, пишут Украинские Новости.

По ее словам, это решение фактически отменяет возможность голосования за рубежом по мажоритарным округам.

При этом Усенко-Черная отметила, что возникает ряд вопросов о соотношении этого решения КС с рядом положений Конституции, в частности, со статьей 24 Основного Закона, которая гласит, что все граждане Украины имеют равные права и не могут быть ограничены в зависимости от местоположения.

По ее словам, спорным является вопрос соотношения решения КС статье 22 Конституции, согласно которой права и свободы граждан Украины гарантированы и не могут быть ограничены.

«Согласно статье 22 Конституции, избирательное право граждан гарантировано, и оно не может быть отменено или ограничено. Но сложилась такая ситуация, когда это право ограничено», - отметила она.

Усенко-Черная также заявила, что когда выборы Верховной Рады проходили по мажоритарным округам, граждане Украины, которые находились за границей, участвовали в голосовании, и таким образом, это решение КС ставит под сомнение легитимность результатов этих выборов.

Заместитель главы Центризбиркома считает, что вопрос голосования за рубежом по мажоритарным округам необходимо в дальнейшем урегулировать на законодательном уровне.

Как известно, Конституционный Суд признал неконституционным положение закона о выборах народных депутатов, согласно которому зарубежные избирательные участки включаются в состав одномандатных округов на территории Киева.

Согласно изменениям, сократится количество одномандатных округов в столице - по предварительным данным ЦИК, с 16-ти до 13-ти.

фото: vkurse.ua

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