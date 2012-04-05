Азаров рассказал, когда Украина разрешит ввоз продуктов из Беларуси

{1-} Решение о возобновлении импорта белорусской мясомолочной продукции Украиной будет принято после проведения украинскими специалистами соответствующей экспертизы, сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров во время встречи в среду с первым вице-премьером Белоруссии Владимиром Семашко.

"Хорошо, что вы понимаете, что у нас нет претензий к вам или желания навредить вам. Есть моменты, связанные с контролем качества продукции, которая завозится в Украину. Специалисты должны разобраться, поставить все точки над "i", предложить нам объективно обоснованные решения", - цитирует главу правительства пресс-служба Кабинета министров в четверг.

При этом Семашко отметил, что принципиальных разногласий в отношениях с Украиной у Белоруссии нет.

Госветфитослужба Украины с 1 марта 2012 года временно приостановила ввоз на территорию Украины молока и молочных продуктов из Белоруссии, а также животных, восприимчивых к АЧС, продукции и сырья из них.

Ранее Главред также сообщал, что главный санинспектор Украины Иван Бисюк подписал распоряжение о временном запрете ввоза в Украину свинины, молока и молочных продуктов из Беларуси.

За февраль 2012 года во время контроля молочных продуктов из Беларуси были зафиксированы систематические нарушения требований украинских стандартов.

В частности, было обнаружено превышение максимально допустимых уровней остатков ветеринарных препаратов в молочных продуктах белорусских производителей.

Это свидетельствует о системных нарушениях и недостаточном контроле за соблюдением предприятиями Беларуси требований страны-импортера.

фото: nv-online.info

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