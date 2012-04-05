Пшонка признал, что Украина должна России больше 400 миллионов

5 апреля 2012, 15:44

{1-} Украина должна выплатить Российской Федерации 405,5 млн долл. за долги корпорации "Единые энергетические системы Украины" (ЕЭСУ). Об этом заявил генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка сегодня на пресс-конференции.

"Скажу вам откровенно: дело "Единых энергетических систем Украины" является самой большой аферой в истории Украины за времена независимости. Такого масштабного преступления такими должностными лицами с учетом убытков еще не было. ... Государство уже сегодня должно думать, как заплатить 405,5 млн долл. России", - сказал Пшонка,  передаёт Интерфакс – Украина.

Дело экс-премьер-министра Юлии Тимошенко по ЕЭСУ передано в суд в конце марта с. г. и будет рассмотрено 19 апреля на заседании Киевского райсуда Харькова.

Как сообщил прокурор Харьковской области Геннадий Тюрин, следствие полностью доказало вину экс-премьера по пяти эпизодам дела. Общая сумма нанесенных государству убытков незаконными действиями Тимошенко, согласно материалам уголовного дела, составляет несколько десятков миллионов гривен. Совершению отмеченных действий предшествовало невозвращение в государство валютной выручки от экспорта металла корпорацией ЕЭСУ в сумме свыше 160 млн долл.

Тимошенко также обвиняется в том, что, будучи президентом и фактическим владельцем корпорации ЕЭСУ, по предварительному сговору с бывшим премьер-министром Павлом Лазаренко совершила покушение на растрату средств государственного бюджета Украины в особенно больших размерах путем возложения на Кабинет министров обязательств корпорации ЕЭСУ перед Министерством обороны РФ на сумму 405,5 млн долл. и организовала уклонение от уплаты налогов на сумму почти 10,7 млн грн. По этим фактам расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Главред  писал, что генпрокурор Виктор Пшонка заявляет, что Святослав Пискун закрыл дело против Юлии Тимошенко по ЕЭСУ по требованию экс-президента Виктора Ющенко.

Он напомнил, что "24 января 2005 года Тимошенко села в кресло премьера, а 28 января Генпрокурор Пискун закрыл все дела".

"У меня был разговор с Пискуном о незаконном постановлении о закрытии уголовного дела, которое он скрепил своей подписью", - рассказал Пшонка.

"Он мне откровенно сказал, что ему позвонил по телефону тогда президент Ющенко и сказал закрыть дело. Понимая, что это незаконно, Пискун ответил Ющенко, что на это не пойдут следователи, так как дело не закончено". На это Ющенко ответил: "Если вы сегодня не закроете, завтра вы не будете генпрокурором". И Пискун закрыл", - сказал Пшонка.

фото: tsn.ua

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