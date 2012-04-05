Суд оправдал Жириновского за слова о «дебильном» населении Урала

{1-} Свердловский районный суд Перми отказал в иске о защите чести и достоинства пермяку Алексею Реутову против лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Житель Урала требовал взыскать с политика 60 тысяч рублей за то, что тот якобы назвал население его края «дебильным» во время интервью телеканалу «Совершенно секретно».

Жириновский обозвал уральцев дебилами, а Ельцина тупым (ВИДЕО)

В интервью политик, говоря о первом президенте России, уроженце Екатеринбурга Борисе Ельцине, объясняет его невысокий интеллектуальный уровень происхождением.

«Ельцин тупой не только потому, что строитель. Там вообще тупое население. От Перми до Екатеринбурга – это население дебильное. Оно, может быть, здоровое, но если взять его по интеллекту – он тупой, до упора. Я 40 лет езжу по стране. Более тупого населения, чем на Урале, нет. И там родился Ельцин», - говорил Жириновский.

Скандальная статья с видео появилась в тот момент, когда в России готовились к мартовским выборам президента, в которых принимал участие и Жириновский. В связи с этим в пресс-службе ЛДПР назвали появление видеоролика предвыборной провокацией и монтажом.

Там пояснили, что данное интервью датируется 2001 годом и оно лишь частично реальное – в том, что касается отношения Жириновского к Ельцину; все же остальное – фальсификация и продукт грязных политтехнологий.

Пресс-секретарь Жириновского Юрий Рыжов заявил, что политик не считает и никогда не считал уральцев тупыми.

Впрочем, директор ООО «СБ-Ресурс» пермяк Алексей Реутов не стал вникать в политические нюансы, посчитав высказывания лидера ЛДПР оскорбительными, и подал на него в суд.

В качестве моральной компенсации оскорбленный житель Урала требовал взыскать с Жириновского 60 тысяч рублей. Кроме того, издание должно было дать опровержение и опубликовать решение суда.

«Суд отказал в иске полностью – и в нематериальной его части, и в материальной. Мотивировка этого решения пока не готова. Трудно сказать, почему отказал, это выяснится позже. Единственное, что он (Жириновский) в этот раз (в последнем судебном заседании) был оповещен должным образом. Однако даже представителей его не было. Думаю, решение районного суда стоит обжаловать», - заявил Реутов журналистам.

фото: lenta.ru

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