Суд оправдал Жириновского за слова о «дебильном» населении Урала

5 апреля 2012, 15:45

{1-} Свердловский районный суд Перми отказал в иске о защите чести и достоинства пермяку Алексею Реутову против лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Житель Урала требовал взыскать с политика 60 тысяч рублей за то, что тот якобы назвал население его края «дебильным» во время интервью телеканалу «Совершенно секретно».

Жириновский обозвал уральцев дебилами, а Ельцина тупым (ВИДЕО)

В интервью политик, говоря о первом президенте России, уроженце Екатеринбурга Борисе Ельцине, объясняет его невысокий интеллектуальный уровень происхождением.

«Ельцин тупой не только потому, что строитель. Там вообще тупое население. От Перми до Екатеринбурга – это население дебильное. Оно, может быть, здоровое, но если взять его по интеллекту – он тупой, до упора. Я 40 лет езжу по стране. Более тупого населения, чем на Урале, нет. И там родился Ельцин», - говорил Жириновский.

Скандальная статья с видео появилась в тот момент, когда в России готовились к мартовским выборам президента, в которых принимал участие и Жириновский. В связи с этим в пресс-службе ЛДПР назвали появление видеоролика предвыборной провокацией и монтажом.

Там пояснили, что данное интервью датируется 2001 годом и оно лишь частично реальное – в том, что касается отношения Жириновского к Ельцину; все же остальное – фальсификация и продукт грязных политтехнологий.

Пресс-секретарь Жириновского Юрий Рыжов заявил, что политик не считает и никогда не считал уральцев тупыми.

Впрочем, директор ООО «СБ-Ресурс» пермяк Алексей Реутов не стал вникать в политические нюансы, посчитав высказывания лидера ЛДПР оскорбительными, и подал на него в суд.

В качестве моральной компенсации оскорбленный житель Урала требовал взыскать с Жириновского 60 тысяч рублей. Кроме того, издание должно было дать опровержение и опубликовать решение суда.

«Суд отказал в иске полностью – и в нематериальной его части, и в материальной. Мотивировка этого решения пока не готова. Трудно сказать, почему отказал, это выяснится позже. Единственное, что он (Жириновский) в этот раз (в последнем судебном заседании) был оповещен должным образом. Однако даже представителей его не было. Думаю, решение районного суда стоит обжаловать», - заявил Реутов журналистам.

фото: lenta.ru

Новости по теме:

Жириновский объявлен персоной нон грата

Соперниками Путина стали гроза «подонков» Жириновский и экстрасенс

Жириновского выдвинули в президенты. Он сам голосует против

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
08:19
“Похудел на 30 килограмм”. У Сенцова впали грудная клетка и живот — адвокат
08:19
Украина превращается в страну дураков мнение
08:13
Генерал-эксперт рассказал, при каких условиях возможно нападение путинских войск на Украины
07:58
Украине грозит финансовый хаос - Bloomberg
07:42
Дело шьют. Стало известно, как продвигается расследование секс-домогательств Стивена Сигала
07:24
США объяснили цель новых санкций против России
07:12
Звездопад Персеиды: где на Киевщине лучше всего наблюдать зрелищный метеорный поток
06:57
"Слава Украине, товарищи!": как невинное слово нанесло сокрушительный удар по декоммунизации мнение
06:34
Солнечное затмение 11 августа-2018: что ждет каждый из знаков Зодиака и кто в зоне риска
06:13
“Голая на фоне усыхающей оливы”. В Сети раскритиковали пикантное фото Анастасии Волочковой
05:41
Медовый спас-2018 – что по традиции несут на освящение в храм
05:07
"Инвестиции под дулом пулемета": экс-глава Минфина назвал ключевую проблему украинской экономики
04:38
В Сеть выложили откровенную фотосессию с обнаженными моделями-"любовницами"
04:06
Украинский священник оценил угрозу от Московского патриархата
03:32
"Молодежь нашла себе забаву": в Черкасской области подросток отправил в нокаут пожилого мужчину Видео
03:06
Кипр стал крупнейшим работодателем украинцев
02:27
Новое грехопадение. В США учитель-священник "развел" на секс школьницу
01:51
Apple предлагает заменить паспорта айфонами
01:14
В Британии пьяный и голый офицер устроил дебош в уборной
00:48
“Взгляд тигрицы”. В Сети расхвалили фото Нади Дорофеевой для глянца
00:17
Эксперт назвал возможный курс гривни к доллару на конец 2018-го
09 августа, четверг
23:45
Сытник заявил, что делом Холодницкого теперь занимается СБУ
23:30
"Заря" - "Брага" 1:1, статистика, видео голов Видео
23:15
В ЦАР нашли телефон, ноутбук и флешки одного из убитых журналистов
22:44
Скандал в Харькове: пьяная медсестра избила ребенка в больнице Видео
22:43
Новые британские атомные ракетоносцы могут не войти в строй из-за брака сварщиков - The Times
22:13
"Мариуполь" — "Бордо" 1:3: видео голов матча квалификации Лиги Европы Видео
22:05
"Добивали на поле боя": ООН рассказала об убийствах украинских военнопленных и раненых в Иловайском котле
21:52
"Мне осталось две недели": Кобзон рассказал, как у него нашли рак
21:48
По итогам вступительной кампании-2018 в украинских ВУЗах пустует 12% бюджетных мест
21:20
Адвокат рассказал, сколько имущества хочет отсудить Степаненко у Петросяна
21:05
"Заря" — "Брага": онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы Видео
20:55
В России внезапно скончался звезда популярных сериалов
20:31
США создадут космические войска до 2020 года - AP
20:21
Экс-тренер "Динамо" может возглавить чемпиона Польши
19:54
Четверых "торнадовцев" после бунта посадили в карцер - полиция
19:29
В КНДР выдвинули официальному Вашингтону "ядерный" ультиматум
19:28
В ЦИК хотят лишать гражданства Украины участников "референдума" на Донбассе
19:20
“Какое чудесное платье”. Настя Каменских похвасталась игривым снимком
18:31
Rockstar впервые показали геймплей Red Dead Redemption II Видео
18:30
В России рассказали о состоянии Сенцова и показали фото Фото
18:16
"Дети сепаров": Ницой хочет запретить детям с Донбасса отдыхать в украинских летних лагерях Видео
18:15
США перебросили в Европу еще одну эскадрилью F-22
18:03
“Мертвая земля”. Писатель объяснил, почему Донбасс “на хрен” не нужен Путину
17:52
Российский МИД заявил о "зеркальном" ответе на новые санкции США
17:43
Энрике Иглесиас анонсировал шоу в Киеве: названа дата
17:34
Осужденные бойцы "Торнадо" взбунтовались в Лукьяновском СИЗО Видео
17:19
“Похитили и истязают”. В России Сенцова убивают — политолог
16:59
В Голландии политик покончила с собой после изнасилования мусульманами
16:59
Порошенко процитировал Сталина
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять