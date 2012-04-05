В Украине ожидается теплая погода и небольшие дожди

{1-} В ближайшие сутки погоду большей части Украины будут определять атмосферные фронты и теплая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

Ожидается небольшой дождь, ночью в Приазовье и Днепропетровской области, днем в западных областях умеренный дождь, днем отдельные грозы; лишь в большинстве центральных, Одесской и Николаевской областей без существенных осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, передаёт Интерфакс – Украина..

Температура в северных, Волынской, Ровненской областях ночью +1-6°, днем +9-14°. На остальной территории ночью +4-9°, днем +14-19°, в Закарпатье до +22°, на побережье морей и в горах Крыма +10-13°.

В Киеве - местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +4-6°, днем +12-14°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 6 апреля самая высокая температура была +24,7 в 1968 г., самая низкая -6,6 в 1942 г.

7 апреля ночью в северо-западной половине, а днем в Украине временами небольшие и умеренные дожди, кое-где с грозами (ночью на западе местами сильные дожди). Ветер юго-западный (в западных областях с переходом на северо-западный), 7-12 м/с.

Температура ночью +4-9°, днем +11-17°, в южной части до +20°. На западе ночью +2-7°, днем +8-13°.

В Киеве ночью небольшой, днем умеренный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +5-7°, днем +14-16°.

фото: zapoved.ru

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