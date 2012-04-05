Украинцев начали судить за комментарии в соцсетях

{1-} Пользователей интернета в Украине начали привлекать к ответственности за неосторожные комментарии в социальных сетях и за непристойные фотографии на сайтах знакомств.

Об этом со ссылкой на данные правоохранительных органов сообщает Weekly.ua.

По данным издания, уже был зафиксирован ряд случаев, когда пользователи сети несли ответственность за подобные правонарушения в Интернете.

В частности, суд разбирал конфликтов между жителями Подволочиска Тернопольской области, у которых возник конфликт в сети «ВКонтакте».

Родственники одного из пользователей сети (несовершеннолетней девочки) подали в суд за высказывания в адрес их семьи на странице в соцсети. За оскорбление истцам удалось взыскать с обидчиков 500 гривен моральной компенсации.

Подобный случай произошел также в Винницкой области. Пользователь сети «Одноклассники» в суде оспаривал слова своего знакомого о том, что он плохой отец.

К ответственности привлекаются и те пользователи, которые с целью интим-знакомств размещают на сайтах знакомств свои фотографии в обнаженном виде.

В начале года на скамью подсудимых попал консультант по маркетингу из Киева, разместивший три своих фотографии в обнаженном виде на популярном сайте знакомств.

Вскоре милиция накрыла его за это и мужчине «светил» реальный тюремный срок. От серьезных последствий его спасло лишь то, что коллектив «родного» предприятия его согласился взять напоруки.

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