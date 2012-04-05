Янукович подписал закон о системе экстренной помощи «112»

{1-} Президент Украины Виктор Янукович подписал закон №4499-VI "О системе экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112", сообщает пресс-служба главы государства в четверг.

"Согласно закону, указанная система создается для обеспечения соответствующими профильными подразделениями неотложных мер по предотвращению или ликвидации экстренных ситуаций. Закон предусматривает создание в составе территориальных органов специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти по вопросам гражданской защиты населения центров экстренной помощи по номеру 112, оперативно-диспетчерских служб, подразделений экстренной помощи, которые будут работать с использованием телекоммуникационных сетей, программных, технических и других средств", - говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно сообщению, центры "112" будут обеспечивать принятие и обработку экстренных вызовов, передачу информации в диспетчерские службы, ведение отчетности. В свою очередь, оперативно-диспетчерские службы органов государственной власти и местного самоуправления будут обеспечивать принятие экстренных вызовов и информации от них, оперативную передачу информации подразделениям экстренной помощи, координацию действий этих подразделений и круглосуточное дежурство.

Звонки на номер 112 будут бесплатными. Определять порядок работы системы экстренной помощи, согласно закону, будет Кабинет министров, а порядок передачи экстренных вызовов - центральный орган исполнительной власти в области связи.

"Для обеспечения обработки экстренных вызовов операторам центров "112" предоставлено право использовать информацию из баз данных операторов телекоммуникаций. В случае абонентов фиксированной телефонной связи - это номер, ФИО, адрес, мобильных абонентов - номер и местонахождение на момент совершения экстренного вызова", - отмечается в сообщении.

Ранее Главред писал, что 13 марта, Верховная Рада приняла во втором чтении закон «О системе экстренной помощи населению по единому телефонному номеру «112». За соответствующий законопроект проголосовали 245 народных депутатов, из минимально необходимых 226 голосов.

Согласно закону, вместо нескольких номеров вызова служб экстренной помощи, а именно: 101 (пожарная), 102 (милиция),103 (скорая помощь), 104 (аварийная газовая служба) вводится единый телефонный номер 112, по которому можно будет обратиться во всех экстренных случаях.

На этапе внедрения единый телефонный номер 112 будет использоваться параллельно с существующими номерами вызова служб экстренной помощи.

В первую очередь система будет полноценно работать в четырех городах, принимающих Евро-2012 - Киеве, Львове, Донецке и Харькове. А к концу 2012 года абсолютно во всех городах Украины.

фото: president.gov.ua

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