Курильщиков хотят выгнать из ресторанов

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Украине курят около 10 млн человек. Но, несмотря на многочисленность "курящей гвардии", власть не слишком жалует этих людей, пишет "Обозреватель".

Так, в 2008-2009 гг. были повышены цены на сигареты в 4-5 раз. Сегодня же и вовсе хотят выкинуть курильщиков из ресторанов, кафе и баров. По крайней мере такой законопроект рассматривается. Хотя в той же Европе, на которую равняется Украина, все происходит по-другому.

Там курить или не курить в ресторанах решает не государство, а сами клиенты, собственники и работники общепита. Так, для малых ресторанов и баров во многих странах ЕС действует так называемое "право собственника". В Дании это право действует для ресторанов менее 40 кв. м, в Австрии - менее 50 кв. м. Но в Австрии, если курение разрешено, то собственник обязан известить об этом в специальном объявлении. К тому же в таких ресторанах не могут работать подростки до 18 лет и беременные женщины. В Нидерландах собственник может разрешить курение в ресторанах и барах, если в них не более одной барной стойки и менее 70 кв. м площади. Но если курение разрешено, такой бар должен быть зарегистрирован в специальном списке.

В Болгарии, где также действует "право собственника", если курение разрешено, вход в такой ресторан для несовершеннолетних категорически воспрещен. Но наиболее сильно в ЕС "право собственника" действует в Чехии. Здесь все решает владелец ресторана, независимо от размера заведения. Единственное - зоны для курящих и некурящих должны быть четко обозначены специальными наклейками.



В свою очередь, для больших ресторанов (более 80-100 кв. м) действует правило "минимум 50%". То есть существуют отдельные залы для курящих и некурящих, но для некурящих бронируется не менее 50% всего помещения. Это правило действует в Австрии, Италии, Болгарии, Румынии. Кстати, сейчас это же правило действует и в Украине. В некоторых странах ЕС эта планка выше. Так, в Бельгии для некурящих оставляют минимум 75% ресторана (50% для бара, где не готовится еда), а в Испании - 70%.



Что мешает оставить такой же подход и в Украине - непонятно.