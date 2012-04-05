В англоязычной Wikipedia появилась статья об Оксаны Макар

{1-} Статья о жертве николаевских насильников Оксаны Макар попала в англоязычный раздел Wikipedia.
Материал в Wikipedia называется «Murder of Oksana Makar». Там рассказывается об изнасиловании и смерти Оксаны, а также называются имена и фамилии насильников.
Отметим, что статья содержит ссылки на англоязычные источники, а также на сайт поддержки Оксаны Макар, который почему-то отмечен как российский: Site dedicated to Oksana Makar (in Russian) , передает НБН.
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Напомним, в ночь на 9 марта в Николаеве трое молодых парней изнасиловали и пытались сжечь Оксану Макар живьем.
Девушка перенесла 5 операций, ей ампутировали руку, накладывали «искусственную кожу» вместо обожженной.
За ее жизнь в Донецке больше двух недель боролись лучшие специалисты. Оксана Макар умерла 29 марта.
30 марта, в Интернете появилось новое видео допроса одного из николаевских насильников. На записи он рассказывает о преступлениях, совершенных в отношении Оксаны Макар.
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