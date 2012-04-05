В англоязычной Wikipedia появилась статья об Оксаны Макар

{1-} Статья о жертве николаевских насильников Оксаны Макар попала в англоязычный раздел Wikipedia.

Материал в Wikipedia называется «Murder of Oksana Makar». Там рассказывается об изнасиловании и смерти Оксаны, а также называются имена и фамилии насильников.

Отметим, что статья содержит ссылки на англоязычные источники, а также на сайт поддержки Оксаны Макар, который почему-то отмечен как российский: Site dedicated to Oksana Makar (in Russian) , передает НБН.

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Напомним, в ночь на 9 марта в Николаеве трое молодых парней изнасиловали и пытались сжечь Оксану Макар живьем.

Девушка перенесла 5 операций, ей ампутировали руку, накладывали «искусственную кожу» вместо обожженной.

За ее жизнь в Донецке больше двух недель боролись лучшие специалисты. Оксана Макар умерла 29 марта.

30 марта, в Интернете появилось новое видео допроса одного из николаевских насильников. На записи он рассказывает о преступлениях, совершенных в отношении Оксаны Макар.

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