Семья Ландика подала в суд на Коршунову

{1-} Семья Романа Ландика, осужденного за избиение Марии Коршуновой на три года условно, подала в суд иск с требованием вернуть материальную компенсацию, которая была предоставлена потерпевшей. Об этом сообщил адвокат Коршуновой Игорь Зазимкин.

Вместе с тем он заявил, что подробности, изложенные в иске, ему не известны, передаёт УНИАН.

В частности, он не уточнил, от лица кого со стороны родственников Ландика был подан иск, когда состоится его рассмотрение и какая именно сумма в нем указана.

"О том, что гражданский иск подан, я узнал от Марии, она мне говорила. Но всех документов в этом деле я еще не получил. Она сейчас находится за пределами Луганска. Была договоренность, что как только придут документы, она мне сообщит. Пока что никаких сообщений не было", - сказал он.

Также он сообщил, что 24 апреля состоится заседания Апелляционного суда в уголовном деле Ландика, которого судом первой инстанции признали виновным в избиении Коршуновой.

Ранее Главред писал, что сама Коршунова в эксклюзивном интервью ТСН.Особливе рассказала, что Роман Ландик подал не только апелляцию на приговор суда. Мать Ландика-младшего судится с Коршуновой и требует вернуть 320 тысяч гривен, которые выплатили девушке за моральный ущерб.

«Сегодня пришла повестка на 24 апреля, и на меня подали гражданский иск. Требуют вернуть компенсацию - 320 тысяч», - сказала она. Мария впервые публично признается, что отец Романа, народный депутат Владимир Ландик летом за моральный ущерб заплатил ей 320 тысяч гривен. Теперь его жена требует их вернуть.

Напомним, в январе Роману Ландику дали три года условно за резонансное избиение Коршуновой в ресторане. Мария уехала из родного города и мечтает сейчас о новой жизни.

фото, видео: ТСН

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