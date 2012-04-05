Тимошенко попросила Италию не выдавать Авакова Украине

{1-} Экс-премьер Юлия Тимошенко обратилась с письмом к итальянскому правительству с просьбой отказать украинской силовым органам в экстрадиции Арсена Авакова в Украину.

Об этом сказал председатель фракции "БЮТ-Батькивщина" Андрей Кожемякин после встречи с Тимошенко в Качановской колонии, сообщает пресс-служба партии "Батькивщина".

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Он также проинформировал, что во вторник в Италии состоится суд, на котором будет рассматриваться вопрос экстрадиции Авакова в Украину, и в котором он будет участвовать как официальный представитель от партии "Батькивщина".

Кожемякин отметил, что политсовет партии "Батькивщина" уполномочил его предоставить итальянскому правительству и представителям суда официальные обращения от партии "Батькивщина", а также обращение фракции "БЮТ-Батькивщина" в Верховной Раде с просьбой отказать в экстрадиции Авакова в Украину в связи с тем, что он подвергается преследованию за политическую деятельность.

"В обращениях четко указано, что Арсен Аваков не совершал никакого преступления. А объявлен был розыск только из-за своей оппозиционной деятельности и непоколебимую политическую позицию. Именно поэтому власть стремится вернуть его, чтобы осуществить очередную показательную политическую расправу над своим оппонентом ", - подчеркнул А.Кожемякин.

Напомним, 26 марта Интерпол задержал Арсена Авакова в Италии.

27 марта Генеральная прокуратура Украины сообщила, что готовит пакет документов для экстрадиции из Италии в Украину экс-главы Харьковской облгосадминистрации Арсения Авакова.

Ранее «Главред» сообщал, что украинское МВД подтвердило задержание Авакова в одной из стран ЕС (Италии – ред.).

Экс-губернатора подозревают в причастности к незаконному изменению целевого назначения и передачи в собственность 55 га государственных земель стоимостью свыше 5,5 млн грн.

31 января 2012 года Авакова объявили в международный розыск. В этот же день по представлению следователя прокуратуры Харьковской области Червонозаводским райсудом Харькова ему избрана мера пресечения в виде взятия под стражу.

Экс-губернатору грозят 10 лет тюрьмы, если будет доказана его вина в раздаче земли.

фото: avakov.com

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