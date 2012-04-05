Киевскую администрацию обвиняют в антисемитизме

Более 300 представителей религиозной еврейской общины Киева вышли сегодня с протестами под стены Хозяйственного суда Киева, пытаясь остановить очередные земельные переделы.

В канун самого большого еврейского праздника Песах, киевские власти планируют через суд отобрать у еврейской общины землю, выделенную ранее в по ул. Ползунова в Соломенском районе Киева под строительство комплекса, в котором планировали открыть Киевский Еврейский Общинный Центр.

Еще в 2010 году Еврейская религиозная община города Киева заключила договор с застройщиком ООО «ИБП», согласно которому после завершения строительства получит помещения для размещения подразделений Киевского Еврейского Общинного Центра, где планировалось открыть центр помощи престарелым, медицинский пункт, культурный центр, библиотеку, Синагогу, музей истории евреев Киева, воскресную школу, школа искусств и др. Однако, городские власти Киева, планируют отобрать участок через суд под коммерческие интересы неизвестного заказчика.

Александер Левин, президент Всемирного Форума русскоязычного еврейства, Председатель Еврейской религиозной общины г. Киева заявил: «Киевская городская администрация должна учитывать интересы еврейской общины, не идти на нарушение законодательства и конфликт в угоду интересам неизвестных лиц. Городским властям необходимо помнить, что действия, направленные на незаконное лишение собственности, никогда не способствовали победе на следующих выборах. Кроме того, во время последнего визита в Иерусалим Президент Украины подчеркнул, что Украина и Израиль должны разработать механизмы усиления своего двустороннего сотрудничества. Власти Киева и прокуратура не должны идти против воли Президента, подрывать его авторитет и усилия по усилению связей между Украиной, Израилем и Европейским сообществом».

Еврейская община та же обратилась с письменным обращением к Президенту Украины, с просьбой остановить антисемитские действия киевских городских властей.