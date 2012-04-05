Тигипко предложил не платить студентам зарплату

{1-} Кабинет министров Украины (КМУ) в новом проекте закона "О занятости населения" предлагает ввести норму, согласно которой оплата стажировки студентов ВУЗов и учеников ПТУ не будет обязательной. Об этом в ходе брифинга сообщил вице-премьер-министр – министр социальной политики Сергей Тигипко.

"Мы внедряем стимулы для стажировки студентов и учеников ПТУ до шести месяцев. Работодатель по согласию сторон может освобождаться от выплаты заработной платы в период стажировки. Сегодня это запрещает украинское законодательство. Если берут человека на работу, ему обязательно должны платить зарплату. Но молодому человеку очень часто выгодно просто получить опыт даже без выплаты зарплаты. Это повысит его конкурентоспособность на рынке труда. Поэтому мы предлагаем ввести такую норму", - пояснил социальный министр, передаёт UBR.

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Кроме того, правительство предлагает в обязательном порядке в трудовой книжке делать запись о прохождении стажировки студентом, "что будет свидетельствовать об опыте работы".

"Работодатель также может выплатить заработную плату за период стажировки, но при этом освобождается от единого социального взноса", - уточнил Тигипко.

Ранее Главред писал, что премьер-министр Николай Азаров заявил, что из 20 млн трудоспособных граждан официально работают лишь 13 млн, а около 5 млн человек находится вне легального рынка труда.

«Такие рабочие абсолютно незащищены. Работодатель по ним не несет никаких социальных обязательств. И ответственности чаще всего тоже не несет», — отметил премьер.

В частности, по его словам, каждый пятый молодой человек до 25 лет не имеет работы, та же ситуация и с теми, кому за 50 лет. 40% выпускников вузов устраиваются на работу не по полученной специальности. Шанс повысить квалификацию имеет только один из десяти штатных работников

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