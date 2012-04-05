Совбез ООН поставил ультиматум Сирии

{1-} Совет Безопасности ООН согласовал текст документа, согласно которому оппозиция и власти Сирии обязаны к 10 апреля прекратить боевые действия в городах страны и вывести оттуда тяжелое вооружение и технику.

Об этом сообщает «Интерфакс».

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, спецпосланник ООН и Лиги арабских государств (ЛАГ) Кофи Аннан заявил, что к 12 апреля и сирийские власти, и оппозиция в полном объеме выполнят соглашение о прекращении огня.

«Мы ожидаем, что 10 апреля сирийское правительство завершит вывод войск из населенных пунктов, после чего начнется 48-часовой период, в течение которого стороны должны будут прекратить любое насилие», - заявил Аннан.

«10 апреля начнется отсчет времени для обеих сторон», - добавил он.

Как сообщили дипломатические источники, заявление СБ ООН по Сирии не встретило никаких возражений со стороны всех 15 членов Совета Безопасности.

По имеющимся данным, заявление получило поддержку и России, и Китая, блокировавших предыдущие решения Совбеза по Сирии.

фото: i-r-p.ru

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