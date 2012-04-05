В Германии неизвестный расстрелял на улице группу подростков

В Германии в ночь на четверг, 5 апреля, неизвестный расстрелял группу подростков, стоявших у одной из больниц в берлинском районе Нойкельн.

Об этом сообщают «Vesti.ru».

В результате трагедии погиб 22-летний молодой человек, еще двое были доставлены в больницу. По одной из версий, убийство произошло на почве расизма.

Новая угроза для Америки: страна перестала замечать стрельбу в школах

На берлинской улице Рудовер Штрассе, примерно в 1:15 ночи, высокий мужчина, одетый в свитер с капюшоном, открыл огонь по группе из пяти молодых людей, стоявших возле больницы.

Преступник застрелил 22-летнего юношу выстрелом в голову и ранил двоих подростков в возрасте 16 и 17 лет, после чего скрылся. Берлинская полиция начала розыски неизвестного стрелка и орудие убийства.

Пострадавшим молодым людям минувшей ночью были сделаны операции, их жизни находятся вне опасности. Мотивы убийцы пока неясны.

Стрелку из Окленда предъявили обвинение

Все молодые люди, пострадавшие от рук убийцы, были турками – в Нойкельне проживает достаточно много выходцев из Турции.

Тем временем, той же ночью один человек был застрелен на гамбургской улице Репербан — эпицентре ночной жизни города.

По подозрению в совершении этого убийства задержаны четыре человека. Власти пока не связывают между собой преступления, практически одновременно совершенные в ночь на четверг в двух немецких городах.

видео: vesti.ru

Новости по теме:

Стрелку из Окленда предъявили обвинение

В университете США азиат расстрелял 7 человек

Американский брейвик расстрелял детей на стадионе – 5 раненых

Стрельба в университете в США: по меньшей мере пять человек ранены