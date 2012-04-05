Пилоты обвинили в катастрофе под Тюменью жадное руководство

{1-} Техники и пилоты компании «ЮТэйр», которой принадлежал разбившийся под Тюменью лайнер, винят в катастрофе друг друга, а также жадное руководство компании, сообщает «Московский комсомолец».

Напомним, Следственный комитет России приоритетной версией катастрофы пассажирского самолета ATR-72 под Тюменью 2 апреля стала необработка самолета антиобледенительной жидкостью.

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По версии следствия, перед взлетом командир экипажа отказался от обработки самолета противооблединительной жидкостью. До сих пор остается непонятной причина этого решения: отказался ли пилот по своей воле, либо нужного реагента в то утро не было в наличии, либо компания решила сэкономить.

Последняя версия подтверждается словами очевидцев, которые должны были проводить указанные работы, и записями камер видеонаблюдения аэропорта.

В авиакомпании «ЮТэйр» подтвердили, что этот самолет – единственный не прошедший необходимой обработки.

Разбившийся в Тюмени самолет был обречён ещё на взлёте

Пилоты «ЮТэйр», которые летают на таких же ATR-72, рассказали, что никто из коллег не жаловался на проблемы с обледенением, а эти лайнеры считаются в этом плане одной из самых надежных моделей – у них собственная трехфазная противоледная защита.

На вопрос, кто же все-таки проверяет наличие льда на крыльях, техники или пилоты, говорят, что и те, и другие.

«Самолеты ATR-72 обслуживают всего два техника», - рассказал техник, более 20 лет проработавший в этой отрасли.

По его словам, «по идее, за обработку крыла реагентами должны отвечать службы аэропорта, но компании между собой как-то хитро договорились, что и это на нас повесили».

Руководство компании, по его словам, набирает все больше самолетов, открывает дополнительные рейсы, но не увеличивает при этом количество обслуживающего персонала, пытаясь сэкономить.

«Зато под «штабных девочек» вон, три этажа конторы отгрохали», - заявил техник.

Практически все пилоты в компании – молодые люди не старше 30 лет. А версию «ошибка экипажа» тоже пока никто не отменял.

«Это не пилоты, это просто «компьютерные мальчики», в самолетах они ни черта не понимают», - заявил 50-летний Сергей Давыдов, налетавший на советских самолетах десятки тысяч часов по северным маршрутам.

«Им кажется, что в самолете все просто, как будто в компьютерной игре, а штурвал – просто джойстик», - отметил пилот.

Другой эксперт, пилот гражданской авиации Владимир Герасимов подтвердил, что командир корабля обязательно осматривает самолет и принимает решение – обливать, не обливать. Но в первую очередь обледенение должны были увидеть техники и инженеры, которые готовят самолет, подчеркивает эксперт.

Теперь же, по его мнению, «наземные службы наверняка будут себя защищать и валить все на погибшего командира».

Напомним, как сообщал «Главред», 2 апреля самолет ATR-72-200 авиакомпании «ЮТэйр», выполнявший рейс Тюмень-Сургут, упал при взлете в 40 км от аэропорта «Рощино».

На борту находились 43 человека – 39 пассажиров и четверо членов экипажа. Погиб 31 человек, в том числе весь экипаж.

Выжить удалось 12 пассажирам, они госпитализированы в тяжелом состоянии.

фото:72.mchs.gov.ru

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