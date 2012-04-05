Пилоты обвинили в катастрофе под Тюменью жадное руководство

5 апреля 2012, 18:04

{1-} Техники и пилоты компании «ЮТэйр», которой принадлежал разбившийся под Тюменью лайнер, винят в катастрофе друг друга, а также жадное руководство компании, сообщает «Московский комсомолец».

Напомним, Следственный комитет России приоритетной версией катастрофы пассажирского самолета ATR-72 под Тюменью 2 апреля стала необработка самолета антиобледенительной жидкостью.

Спасатель о крушении самолета под Тюменью: я знаю, что такое ад

По версии следствия, перед взлетом командир экипажа отказался от обработки самолета противооблединительной жидкостью. До сих пор остается непонятной причина этого решения: отказался ли пилот по своей воле, либо нужного реагента в то утро не было в наличии, либо компания решила сэкономить.

Последняя версия подтверждается словами очевидцев, которые должны были проводить указанные работы, и записями камер видеонаблюдения аэропорта.

В авиакомпании «ЮТэйр» подтвердили, что этот самолет – единственный не прошедший необходимой обработки.

Разбившийся в Тюмени самолет был обречён ещё на взлёте

Пилоты «ЮТэйр», которые летают на таких же ATR-72, рассказали, что никто из коллег не жаловался на проблемы с обледенением, а эти лайнеры считаются в этом плане одной из самых надежных моделей – у них собственная трехфазная противоледная защита.

На вопрос, кто же все-таки проверяет наличие льда на крыльях, техники или пилоты, говорят, что и те, и другие.

«Самолеты ATR-72 обслуживают всего два техника», - рассказал техник, более 20 лет проработавший в этой отрасли.

По его словам, «по идее, за обработку крыла реагентами должны отвечать службы аэропорта, но компании между собой как-то хитро договорились, что и это на нас повесили».

Руководство компании, по его словам, набирает все больше самолетов, открывает дополнительные рейсы, но не увеличивает при этом количество обслуживающего персонала, пытаясь сэкономить.

«Зато под «штабных девочек» вон, три этажа конторы отгрохали», - заявил техник.

Практически все пилоты в компании – молодые люди не старше 30 лет. А версию «ошибка экипажа» тоже пока никто не отменял.

«Это не пилоты, это просто «компьютерные мальчики», в самолетах они ни черта не понимают», - заявил 50-летний Сергей Давыдов, налетавший на советских самолетах десятки тысяч часов по северным маршрутам.

«Им кажется, что в самолете все просто, как будто в компьютерной игре, а штурвал – просто  джойстик», - отметил пилот.

Другой эксперт, пилот гражданской авиации Владимир Герасимов подтвердил, что командир корабля обязательно осматривает самолет и принимает решение – обливать, не обливать. Но в первую очередь обледенение должны были увидеть техники и инженеры, которые готовят самолет, подчеркивает эксперт.

Теперь же, по его мнению, «наземные службы наверняка будут себя защищать и валить все на погибшего командира».

Напомним, как сообщал «Главред», 2 апреля самолет ATR-72-200 авиакомпании «ЮТэйр», выполнявший рейс Тюмень-Сургут, упал при взлете в 40 км от аэропорта «Рощино».

На борту находились 43 человека – 39 пассажиров и четверо членов экипажа. Погиб 31 человек, в том числе весь экипаж.

Выжить удалось 12 пассажирам, они госпитализированы в тяжелом состоянии.

фото:72.mchs.gov.ru

Новости по теме:

Выжившие при крушении самолета под Тюменью рассказали о катастрофе

Состояние троих пострадавших в катастрофе под Тюменью улучшается

Названа главная причина падения самолета под Тюменью

Очевидцы рассказали, как разбился самолет под Тюменью

Перед крушением из самолета шел дым - очевидец

Самолет под Тюменью развалился на три части от удара мотором об землю

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
08:19
“Похудел на 30 килограмм”. У Сенцова впали грудная клетка и живот — адвокат
08:19
Украина превращается в страну дураков мнение
08:13
Генерал-эксперт рассказал, при каких условиях возможно нападение путинских войск на Украины
07:58
Украине грозит финансовый хаос - Bloomberg
07:42
Дело шьют. Стало известно, как продвигается расследование секс-домогательств Стивена Сигала
07:24
США объяснили цель новых санкций против России
07:12
Звездопад Персеиды: где на Киевщине лучше всего наблюдать зрелищный метеорный поток
06:57
"Слава Украине, товарищи!": как невинное слово нанесло сокрушительный удар по декоммунизации мнение
06:34
Солнечное затмение 11 августа-2018: что ждет каждый из знаков Зодиака и кто в зоне риска
06:13
“Голая на фоне усыхающей оливы”. В Сети раскритиковали пикантное фото Анастасии Волочковой
05:41
Медовый спас-2018 – что по традиции несут на освящение в храм
05:07
"Инвестиции под дулом пулемета": экс-глава Минфина назвал ключевую проблему украинской экономики
04:38
В Сеть выложили откровенную фотосессию с обнаженными моделями-"любовницами"
04:06
Украинский священник оценил угрозу от Московского патриархата
03:32
"Молодежь нашла себе забаву": в Черкасской области подросток отправил в нокаут пожилого мужчину Видео
03:06
Кипр стал крупнейшим работодателем украинцев
02:27
Новое грехопадение. В США учитель-священник "развел" на секс школьницу
01:51
Apple предлагает заменить паспорта айфонами
01:14
В Британии пьяный и голый офицер устроил дебош в уборной
00:48
“Взгляд тигрицы”. В Сети расхвалили фото Нади Дорофеевой для глянца
00:17
Эксперт назвал возможный курс гривни к доллару на конец 2018-го
09 августа, четверг
23:45
Сытник заявил, что делом Холодницкого теперь занимается СБУ
23:30
"Заря" - "Брага" 1:1, статистика, видео голов Видео
23:15
В ЦАР нашли телефон, ноутбук и флешки одного из убитых журналистов
22:44
Скандал в Харькове: пьяная медсестра избила ребенка в больнице Видео
22:43
Новые британские атомные ракетоносцы могут не войти в строй из-за брака сварщиков - The Times
22:13
"Мариуполь" — "Бордо" 1:3: видео голов матча квалификации Лиги Европы Видео
22:05
"Добивали на поле боя": ООН рассказала об убийствах украинских военнопленных и раненых в Иловайском котле
21:52
"Мне осталось две недели": Кобзон рассказал, как у него нашли рак
21:48
По итогам вступительной кампании-2018 в украинских ВУЗах пустует 12% бюджетных мест
21:20
Адвокат рассказал, сколько имущества хочет отсудить Степаненко у Петросяна
21:05
"Заря" — "Брага": онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы Видео
20:55
В России внезапно скончался звезда популярных сериалов
20:31
США создадут космические войска до 2020 года - AP
20:21
Экс-тренер "Динамо" может возглавить чемпиона Польши
19:54
Четверых "торнадовцев" после бунта посадили в карцер - полиция
19:29
В КНДР выдвинули официальному Вашингтону "ядерный" ультиматум
19:28
В ЦИК хотят лишать гражданства Украины участников "референдума" на Донбассе
19:20
“Какое чудесное платье”. Настя Каменских похвасталась игривым снимком
18:31
Rockstar впервые показали геймплей Red Dead Redemption II Видео
18:30
В России рассказали о состоянии Сенцова и показали фото Фото
18:16
"Дети сепаров": Ницой хочет запретить детям с Донбасса отдыхать в украинских летних лагерях Видео
18:15
США перебросили в Европу еще одну эскадрилью F-22
18:03
“Мертвая земля”. Писатель объяснил, почему Донбасс “на хрен” не нужен Путину
17:52
Российский МИД заявил о "зеркальном" ответе на новые санкции США
17:43
Энрике Иглесиас анонсировал шоу в Киеве: названа дата
17:34
Осужденные бойцы "Торнадо" взбунтовались в Лукьяновском СИЗО Видео
17:19
“Похитили и истязают”. В России Сенцова убивают — политолог
16:59
В Голландии политик покончила с собой после изнасилования мусульманами
16:59
Порошенко процитировал Сталина
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять