Молдова ввела штрафы за рекламу на русском языке

{1-} Власти Молдовы ввели штрафы за размещение рекламы и визуальной информации «на русском и других иностранных языках».

Об этом сообщает Kommersant.md.

Соответствующий законопроект был принят парламентом страны.

Отметим, что в Молдавии допускается рекламу на негосударственных языках (в том числе русском), однако при этом требуется наличие параллельного текста на молдавском.

За нарушение этих правил (в частности, размещение рекламы только на русском языке), штрафы до сих пор не взимались.

Ввести наказания для нарушителей некоторое время назад предложила Либеральная партия Молдовы (эта партия, напомним, входит в состав правящей коалиции – прим.ред.).

В партии заявили, что города и села Молдовы изобилуют «тысячами рекламных щитов, объявлениями, афишами, названиями магазинов, ценниками, меню, написанными только по-русски, что является грубым нарушением права на информацию большинства населения, говорящего по-румынски» (конституция Молдовы называет государственным «молдавский язык, функционирующий на основе латинской графики»; при этом многие не считают молдавский самостоятельным, оценивая его как диалект румынского – прим.ред.).

Наличие рекламы только на русском языке, по мнению либералов, «дискриминирует румыноязычных граждан» и создает угрозу для суверенитета страны.

Штрафы за рекламу на негосударственных языках установлены следующие: от 400 до 3000 леев (от 30 до 250 долларов) для физических лиц, от 6000 до 10000 леев (от 500 до 850 долларов) для юридических лиц.

По конституции Молдавии, государственный статус имеет молдавский язык, однако при этом основной закон признает «право на сохранение, развитие и функционирование русского языка и других языков, используемых на территории страны».

фото: md.all.biz

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