Для охраны порядка на матче «Шахтер» - «Динамо» МВД задействует вертолет

В милиции Донецка подтвердили полную готовность к охране общественного порядка во время проведения футбольного матча между «Шахтером» (Донецк) и «Динамо» (Киев).

В пресс-службе МВД отметили, что в охране порядка будет задействован милицейский вертолет, передает УНИАН.

Напомним, матч состоится 7 апреля в рамках Чемпионата Украины на стадионе «Донбасс-Арена» в Донецке.

{1-}

В милиции подчеркнули, что этот матч относится к категории повышенной сложности из-за ажиотажа болельщиков.

Были проданы все билеты на стадион – не только сидячие, но и все стоячие места «Донбасс-Арены».

К тому же, ожидается приезд около 2500 активных фанатов столичной команды.

В охране общественного порядка примут участие около 800 милиционеров полка патрульной службы, райотделов Донецка, ГАИ, спецподразделений «Беркут», «Грифон» и «Титан».

Милицейский вертолет будет задействован для отслеживания передвижений массы болельщиков и выявлении нарушений порядка.

Фото: iSport.ua

Новости по теме:

Фанаты «Динамо» обрисовали свастикой поезд (ФОТО)

Фанаты «Динамо» подставили команду: клуб оштрафовали (ФОТО)

В Украину на Евро-2012 приедет рекордно мало английских фанатов

В московском метро подрались болельщики «Зенита» и «Спартака»