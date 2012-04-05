Украинцы живут на 14 лет меньше европейцев

{1-} Украинцы в среднем живут на 14 лет меньше, чем жители других стран Европы.

Об этом заявила глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева, передает УНИАН.

По словам депутата, за последние 15 лет в Украине сложилась сложная демографическая ситуация.

«За этот период мы потеряли 7 миллионов украинцев, а рождаемость в нашем государстве сейчас – вдвое ниже, чем смертность», - отметила Бахтеева.

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В частности, «66% украинцев болеют и умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, один миллион стоит на учете у медиков по поводу онкологических заболеваний, столько же – из-за сахарного диабета».

«Кроме того, также 1 миллион украинских семей стоят на учете медиков из-за проблемы бесплодия», - заявила Бахтеева.

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В этой связи она подчеркнула, что профессия врача в Украине является крайне нужной, однако отечественная система здравоохранения устарела и нуждается в совершенствовании.

«К тому же, и зарплата медиков крайне низкая, нужно ее повышать, это правительство будет делать постепенно», - подчеркнула Бахтеева.

фото: novostey.com

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