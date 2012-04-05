Уволен директор музея, заявивший о пропаже картин из Кабмина

{1-} С должности директора Национального художественного музея Украины уволен Анатолий Мельник, который заявил о пропаже из помещений Кабмина полотен известных украинских художников.

Об этом заявил сам Анатолий Мельник, передает УНИАН.

По его словам, сегодня, 5 апреля, в его кабинет в музее пришел министр культуры Михаил Кулиняк с тремя чиновниками министерства и зачитал приказ о его увольнении.

В документе, по словам Мельника, присутствует формулировка «по соглашению сторон», хотя сам директор музея такого согласия не давал и никаких документов относительно этого не подписывал.

«Около месяца назад министр культуры вынес мне выговор за какие-то там недостатки. Однако позже снял этот выговор, осознав свою ошибку», - заявил Мельник.

По его словам, внезапное отстранение от должности, он предположил, что причина может заключаться в том, что Национальный музей открыто заявил об исчезновении картин в Кабмине.

По его словам, его неприятности на должности директора Нацмузея продолжаются еще с тех пор, как музей впервые (летом прошлого года) заявил, что в Кабмине исчезли картины, предоставленные музеем для экспонирования в правительственных кабинетах, и музей требует их возврата.

Мельник также сообщил, что работники музея поинтересовались у министра причиной увольнения, однако Кулиняк «не смог дать никакого адекватного ответа».

«Кулиняк не является специалистом в своем дел и не отвечает своей должности. Я ему об этом сказал в глаза. Я ему сказал, что его приказ преступный», - заявил Мельник.

По его словам, он намерен обжаловать приказ об увольнении в суде, «если этого захочет коллектив и поддержит общественность».

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 29 марта в украинских СМИ появилась информация, что из Кабмина исчезли четыре картины украинских художников, которые принадлежат Национальному художественному музею Украины. Две из них исчезли вообще, вместо других двух появились фальшивки.

Сообщалось, что исчезли работы Николая Глущенко: «В рыболовецком колхозе», «Паруса на море», «Днепровские дали», «Село у реки».

Позже в кабинетах Кабмина нашлись две картины: «В рыболовецком колхозе», 1952 года и «Паруса на море» 1951 года.

Что касается полотен «Днепровские дали» 1937 года и «Село у реки» 1951 года, представители музея заявили о том, что они «фальшивые».

Сейчас в отношении последних двух картин специальной комиссией проводится экспертиза.

Фото: АТН

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