Уволен директор музея, заявивший о пропаже картин из Кабмина

5 апреля 2012, 19:00

{1-} С должности директора Национального художественного музея Украины уволен Анатолий Мельник, который заявил о пропаже из помещений Кабмина полотен известных украинских художников.

Об этом заявил сам Анатолий Мельник, передает УНИАН.

По его словам, сегодня, 5 апреля, в его кабинет в музее пришел министр культуры Михаил Кулиняк с тремя чиновниками министерства и зачитал приказ о его увольнении.

В документе, по словам Мельника, присутствует формулировка «по соглашению сторон», хотя сам директор музея такого согласия не давал и никаких документов относительно этого не подписывал.

«Около месяца назад министр культуры вынес мне выговор за какие-то там недостатки. Однако позже снял этот выговор, осознав свою ошибку»,  - заявил Мельник.

По его словам, внезапное отстранение от должности, он предположил, что причина может заключаться в том, что Национальный музей открыто заявил об исчезновении картин в Кабмине.

По его словам, его неприятности на должности директора Нацмузея продолжаются еще с тех пор, как музей впервые (летом прошлого года) заявил, что в Кабмине исчезли картины, предоставленные музеем для экспонирования в правительственных кабинетах, и музей требует их возврата.

Мельник также сообщил, что работники музея поинтересовались у министра причиной увольнения, однако Кулиняк «не смог дать никакого адекватного ответа».

«Кулиняк не является специалистом в своем дел и не отвечает своей должности. Я ему об этом сказал в глаза. Я ему сказал, что его приказ преступный», - заявил Мельник.

По его словам, он намерен обжаловать приказ об увольнении в суде, «если этого захочет коллектив и поддержит общественность».

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 29 марта в украинских СМИ появилась информация, что из Кабмина исчезли четыре картины украинских художников, которые принадлежат Национальному художественному музею Украины. Две из них исчезли вообще, вместо других двух появились фальшивки.

Сообщалось, что исчезли работы Николая Глущенко: «В рыболовецком колхозе», «Паруса на море», «Днепровские дали», «Село у реки».

Позже в кабинетах Кабмина нашлись две картины: «В рыболовецком колхозе», 1952 года и «Паруса на море» 1951 года.

Что касается полотен «Днепровские дали» 1937 года и «Село у реки» 1951 года, представители музея заявили о том, что они «фальшивые».

Сейчас в отношении последних двух картин специальной комиссией проводится экспертиза.

Фото: АТН

Новости по теме:

Из Кабмина украли ценные картины (ФОТО)

В Испании украли картины Пикассо

Картины Ван Гога были украдены из-за поломки видеокамер

В голландском музее обнаружена ранее неизвестная работа Ван Гога (ВИДЕО)

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
08:19
“Похудел на 30 килограмм”. У Сенцова впали грудная клетка и живот — адвокат
08:19
Украина превращается в страну дураков мнение
08:13
Генерал-эксперт рассказал, при каких условиях возможно нападение путинских войск на Украины
07:58
Украине грозит финансовый хаос - Bloomberg
07:42
Дело шьют. Стало известно, как продвигается расследование секс-домогательств Стивена Сигала
07:24
США объяснили цель новых санкций против России
07:12
Звездопад Персеиды: где на Киевщине лучше всего наблюдать зрелищный метеорный поток
06:57
"Слава Украине, товарищи!": как невинное слово нанесло сокрушительный удар по декоммунизации мнение
06:34
Солнечное затмение 11 августа-2018: что ждет каждый из знаков Зодиака и кто в зоне риска
06:13
“Голая на фоне усыхающей оливы”. В Сети раскритиковали пикантное фото Анастасии Волочковой
05:41
Медовый спас-2018 – что по традиции несут на освящение в храм
05:07
"Инвестиции под дулом пулемета": экс-глава Минфина назвал ключевую проблему украинской экономики
04:38
В Сеть выложили откровенную фотосессию с обнаженными моделями-"любовницами"
04:06
Украинский священник оценил угрозу от Московского патриархата
03:32
"Молодежь нашла себе забаву": в Черкасской области подросток отправил в нокаут пожилого мужчину Видео
03:06
Кипр стал крупнейшим работодателем украинцев
02:27
Новое грехопадение. В США учитель-священник "развел" на секс школьницу
01:51
Apple предлагает заменить паспорта айфонами
01:14
В Британии пьяный и голый офицер устроил дебош в уборной
00:48
“Взгляд тигрицы”. В Сети расхвалили фото Нади Дорофеевой для глянца
00:17
Эксперт назвал возможный курс гривни к доллару на конец 2018-го
09 августа, четверг
23:45
Сытник заявил, что делом Холодницкого теперь занимается СБУ
23:30
"Заря" - "Брага" 1:1, статистика, видео голов Видео
23:15
В ЦАР нашли телефон, ноутбук и флешки одного из убитых журналистов
22:44
Скандал в Харькове: пьяная медсестра избила ребенка в больнице Видео
22:43
Новые британские атомные ракетоносцы могут не войти в строй из-за брака сварщиков - The Times
22:13
"Мариуполь" — "Бордо" 1:3: видео голов матча квалификации Лиги Европы Видео
22:05
"Добивали на поле боя": ООН рассказала об убийствах украинских военнопленных и раненых в Иловайском котле
21:52
"Мне осталось две недели": Кобзон рассказал, как у него нашли рак
21:48
По итогам вступительной кампании-2018 в украинских ВУЗах пустует 12% бюджетных мест
21:20
Адвокат рассказал, сколько имущества хочет отсудить Степаненко у Петросяна
21:05
"Заря" — "Брага": онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы Видео
20:55
В России внезапно скончался звезда популярных сериалов
20:31
США создадут космические войска до 2020 года - AP
20:21
Экс-тренер "Динамо" может возглавить чемпиона Польши
19:54
Четверых "торнадовцев" после бунта посадили в карцер - полиция
19:29
В КНДР выдвинули официальному Вашингтону "ядерный" ультиматум
19:28
В ЦИК хотят лишать гражданства Украины участников "референдума" на Донбассе
19:20
“Какое чудесное платье”. Настя Каменских похвасталась игривым снимком
18:31
Rockstar впервые показали геймплей Red Dead Redemption II Видео
18:30
В России рассказали о состоянии Сенцова и показали фото Фото
18:16
"Дети сепаров": Ницой хочет запретить детям с Донбасса отдыхать в украинских летних лагерях Видео
18:15
США перебросили в Европу еще одну эскадрилью F-22
18:03
“Мертвая земля”. Писатель объяснил, почему Донбасс “на хрен” не нужен Путину
17:52
Российский МИД заявил о "зеркальном" ответе на новые санкции США
17:43
Энрике Иглесиас анонсировал шоу в Киеве: названа дата
17:34
Осужденные бойцы "Торнадо" взбунтовались в Лукьяновском СИЗО Видео
17:19
“Похитили и истязают”. В России Сенцова убивают — политолог
16:59
В Голландии политик покончила с собой после изнасилования мусульманами
16:59
Порошенко процитировал Сталина
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять