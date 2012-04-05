Во Франции из-за пожара остановилась АЭС

{1-} На атомной электростанции в городке Панли в департаменте Приморская Сена, во Франции сегодня, 5 апреля, около 12:20 по местному времени произошло задымление.
После сигнала пожарной тревоги автоматика остановила один реактор АЭС, сообщает ИТАР-ТАСС.
В заявлении компании-оператора станции «Электрисите де Франс», в настоящее время ситуация на АЭС в Панли находится под контролем, все ее системы работают в норме.
В результате инцидента на АЭС никто не пострадал.
Фото: linformateurdeu.fr
Новости по теме:
Лукашенко объявил о строительстве второй белорусской АЭС
Радиация на японской «Фукусиме» в 10 раз выше смертельной
Стресс-тесты украинских АЭС подтвердили их безопасность
В Канаде найдено судно-призрак, смытое цунами в Японии (ФОТО)