Во Франции из-за пожара остановилась АЭС

{1-} На атомной электростанции в городке Панли в департаменте Приморская Сена, во Франции сегодня, 5 апреля, около 12:20 по местному времени произошло задымление.

После сигнала пожарной тревоги автоматика остановила один реактор АЭС, сообщает ИТАР-ТАСС.

В заявлении компании-оператора станции «Электрисите де Франс», в настоящее время ситуация на АЭС в Панли находится под контролем, все ее системы работают в норме.

В результате инцидента на АЭС никто не пострадал.

Фото: linformateurdeu.fr

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