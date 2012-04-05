Франция обеспокоена новым судом над Тимошенко

{1-} МИД Франции выразил обеспокоенность началом судебного процесса по делу экс-премьера Юлии Тимошенко, которую обвиняют в злоупотреблениях на должности руководителя корпорации Единые энергетические системы Украины (ЕЭСУ).

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел Франции, передает «Интерфакс-Украина».

«Франция неоднократно предостерегала Украину против использования судебной системы для достижения политических целей. Мы опасаемся, что этот новый процесс, как и предыдущие, не гарантирует больше прав для защиты, как это предусматривается международными стандартами», - отмечено в сообщении МИД Франции.

Официальный Париж также выразил обеспокоенность в связи с судебными процессами в отношении бывших членов правительства и обращением с заключенными Тимошенко, экс-главой МВД Юрием Луценко и бывшим первым заместителем министра обороны Валерием Иващенко.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, Киевский районный суд Харькова проведет предварительное заседание по уголовному делу против Тимошенко по ЕЭСУ 19 апреля.

Фото: byut.com.ua

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