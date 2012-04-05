Суд над Иващенко перешел к завершающей стадии

{1-} Печерский райсуд Киева сегодня, 5 апреля, завершил судебное следствие по делу против бывшего первого замминистра обороны Валерия Иващенко.

Об этом сообщают «Украинские новости».

Начало судебных дебатов назначено на 11 часов 6 апреля.

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При этом решение о назначении дебатов на 6 апреля вызвало у Иващенко возмущение, так как это, по его словам, не может способствовать его нормальному лечению.

Во время заседания суд отклонил ряд ходатайств защиты Иващенко, в частности о назначении судмедэкспертизы состояния здоровья подзащитного, об отправке на дорасследование дела, а также об изменении ему меры пресечения.

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При этом суд удовлетворил часть ходатайства о привлечении к делу некоторых документов.

Напомним, бывший первый замминистра обороны содержится в СИЗО с 25 августа 2010 года.

Как сообщал «Главред», Иващенко обвиняется в том, что в ноябре 2009 года, занимая должность и.о. министра обороны, злоупотребляя служебным положением, подписал план санации относительно реализации целостного имущественного комплекса госпредприятия «Феодосийский судомеханический завод».

фото: podrobnosti.ua

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