Министру из Кабмина Тимошенко дали три года тюрьмы

{1-} Георгий Филипчук, экс-глава Минприроды в правительстве Юлии Тимошенко, приговорен к трем годам лишения свободы.

Соответствующее решение принял сегодня, 5 апреля, Соломенский райсуд Киева, передает УНИАН.

«Суд признал Филипчука виновным по статье 365 Уголовного кодекса Украины, приговорив его к трем годам лишения свободы. Ему была изменена мера пресечения с подписки о невыезде на содержание под стражей. Он был взят под стражу в зале суда и отправлен в изолятор», - сообщил адвокат экс-министра Николай Шупеня.

Адвокат заявил, что Филипчук был осужден за превышение власти и должностных полномочий во время заключения соглашения с юридической фирмой Astapov Lawyers о предоставлении Минприроде консультаций во время рассмотрения спора в международных юридических институтах по поводу расторжения соглашения, заключенного между правительством Украины и компанией Vanco International ltd. о разработке шельфа Черного моря.

Адвокат отметил, что будет подавать апелляцию, поскольку считает решение суда «абсурдным».

Шупеня также отметил, что Филипчук выполнял поручение Кабинета министров, в частности, экс-премьера Юлии Тимошенко.

«Там были отдельные поручения и премьер-министра, и распоряжения Кабинета министров, причем неоднократные. Все эти материалы мы брали с собой, они исследовались судом, но, к сожалению, не учтены», - заявил адвокат.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, в декабре 2010 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении Филипчука по признакам злоупотребления служебным положением, повлекшим тяжкие последствия.

Фото: liga.net

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