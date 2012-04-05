БЮТ уличил Пшонку во лжи - Ющенко не закрывал дела Тимошенко

Генеральный прокурор Виктор Пшонка соврал в своем заявлении о том, что экс-президент Виктор Ющенко приказал экс-главе ГПУ Святославу Пискуну закрыть уголовное дело против Юлии Тимошенко в 2005 году.

Об этом сообщает пресс-служба «Батькивщины».

Ющенко заставил закрыть дело Тимошенко - ГПУ

«Вынуждены сообщить господину Пшонке, что эта логика ошибочна с самого начала. Поскольку постановление Пискуна, на основе которого генпрокурор сделал свои выводы, на самом деле была подписана 21 января 2005 года. То есть, еще до того, как Виктор Ющенко официально стал президентом (23 января и назначил Юлию Тимошенко и.о. премьер-министра (24 января)», – говорится в сообщении.

Также в «Батькивщине» подчеркнули, что в это время Виктор Ющенко еще сомневался, кого назначить премьером – Юлию Тимошенко или Петра Порошенко.

«В связи с этим вынуждены констатировать, что руководитель Генпрокуратуры опять банально соврал», – утверждают в партии.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, сегодня Генеральный прокурор Виктор Пшонка заявил, что бывший президент Украины Виктор Ющенко приказал закрыть уголовное дело в отношении экс-премьера Юлии Тимошенко.

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Фото: byut.com.ua

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