Лукашенко готов помиловать оппозиционеров, если они попросят об этом

{1-} Александр Лукашенко в ближайшее время рассмотрит вопрос о помиловании оппозиционных политиков, осужденных за события 19 декабря 2010 года после президентских выборов.

Об этом Президент Беларуси заявил на совещании по вопросам внешней политики, сообщает ИТАР-ТАСС.

«В ближайшее время я рассмотрю эти вопросы. Меня никто не упрекнет, что я свои обязательства или обещания не выполняю», - заявил Лукашенко.

По его словам, будут приняты «решения по некоторым лицам, которые в конце концов осознали пагубность собственной позиции и политики в отношении собственного государства».

«Как только я сказал об этом несколько месяцев назад, все завопили. Но я предупредил: вопрос помилования – это, прежде всего, их обращение с просьбой о помиловании», - подчеркнул Лукашенко.

В этой связи он сообщил, что поручил соответствующим должностным лицам, «проверить, написали ли они помилование по своей воле, или их действительно заставили».

«Мне представили информацию, в том числе и видео, где они открыто и честно говорят: «Это была наша воля», - подчеркнул Лукашенко.

Как известно, сейчас в Беларуси отбывают наказание 12 оппозиционных политиков и общественных активистов, которых правозащитники считают политзаключенными.

Как стало известно, с прошением о помиловании на имя Лукашенко обратились экс-кандидат в президенты на выборах 2010 года Андрей Санников и его доверенное лицо, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко.

фото: moyby.com

Новости по теме:

Соперник Лукашенко попросил о помиловании, его жена уверена - под пытками

Лукашенко отказался помиловать приговоренных к смерти террористов

Медведев отказался помиловать Ходорковского

Матери минского террориста сообщили о дате расстрела сына