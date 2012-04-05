Кабмин запланировал вдвое снизить дефицит бюджета-2013

{1-} Доходы государственного бюджета в 2013 году должны вырасти на 16,8%, до 388,8 миллиардов гривен, расходы – увеличиться на 11,6%, до 399,7 миллиардов гривен.

Об этом со ссылкой на текст бюджетной резолюции на 2013 год, подготовленной Министерством экономического развития и торговли и утвержденной на заседании Кабинета министров в четверг, 5 апреля, сообщает zn.ua.

«Дефицит государственного бюджета в 2013 году предполагается на уровне 0,8% валового внутреннего продукта. В 2014 году с целью компенсации расходов государственного бюджета от снижения ставок основных налогов, предусмотренных Налоговым кодексом, дефицит государственного бюджета составит около 1% ВВП», - говорится в бюджетной резолюции.

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На 2013 год дефицит госбюджета установлен в размере 13,9 миллиардов гривен, что почти вдвое меньше, чем в 2012 году (25,2 миллиарда гривен).

Правительство планирует в 2013 году получить 331,5 миллиард гривен налоговых поступлений и 44,1 миллиарда гривен сборов от акциза.

Как известно, госбюджет на 2012 год утвержден с доходами 332,8 миллиардов гривен и расходами 358 миллиардов гривен. Предельный дефицит госбюджета установлен на уровне 252 миллиарда гривен.

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Правительство ожидает (по оптимистическому сценарию) рост ВВП в 2013 году на 6,5% при инфляции на уровне 6,2%, по пессимистическому - рост ВВП на 4,5% при инфляции 5,9%.

Правительство заложило в госбюджет-2012 прогноз роста реального ВВП на 3,9%.

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