Немцы изобрели беспроводную передачу энергии

В немецком Институте керамических технологий и систем Общества имени Фраунгофера продемонстрировали новый метод беспроводной передачи энергии на небольшие расстояния.

Технология, предложенная немецкими исследователями, основана на магнитном взаимодействии. В передающем модуле моторчик раскручивает магнит, создавая переменное магнитное поле, передает «Фокус».

Оно воздействует на небольшой магнит в приёмнике энергии, заставляя его вращаться. В результате генерируется электрический ток.

Учёные показали возможность беспроводной передачи 100 милливатт энергии на расстояние в 50 сантиметров. Предполагается, что технология сможет найти применение в различных медицинских приборах, например, в эндоскопических капсулах, передающих изображение желудочно-кишечного тракта, имплантатах, нуждающихся в питании, и пр.

Кроме того, предложенное решение может пригодиться в маломощных электроприборах и сенсорах, к которым невозможно подвести питание традиционным способом.

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