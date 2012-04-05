Восстановил работу основной сайт Аль-Каиды

{1-} Один из основных сайтов террористической организации «Аль-Каида» восстановил работу после двухнедельного простоя.

Об этом сообщает «The Washington Post».

Сайт «Shumukh al-Islam», который на протяжении нескольких лет использовался «Аль-Каидой» для публикации видеороликов и обращений, ушел в офлайн 22 марта 2012 года. Интернет-ресурс находился в нерабочем состоянии практически непрерывно до четвертого апреля.

Со столь длительным отключением сайты террористической организации столкнулись впервые. После того, как Shumukh al-Islam был восстановлен, на нем появилось сообщение о том, что вместо одного закрытого ресурса будут возникать «дюжины новых».

Владельцы сайта назвали тех, кто стоял за атакой на ресурс «врагами Аллаха».

В то же время, еще пять интернет-ресурсов, связанных с «Аль-Каидой», остаются недоступными.

Среди них и второй по значимости для террористической организации сайт «al-Fida».

Ответственность за атаку на ресурсы террористов на себя никто не взял. Эксперты считают, что за атакой могли стоять и как независимые хакеры, так и правительственные структуры.

фото: aljazeera.com

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