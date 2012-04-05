На сына Каддафи напали в ливийской тюрьме

{1-} На сына Муаммара Каддафи – Сейфа аль-Ислама – напали в тюрьме Ливии.

Об этом сегодня, 5 апреля, сообщил представитель Международного трибунала в Гааге, передает «Lenta.ru».

Никаких подробностей инцидента представитель суда не предоставил. О состоянии сына Каддафи информации также нет.

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Сейф аль-Ислам Каддафи находится в заключении в Ливии с ноября 2011 года, когда его задержали на юге страны.

Он подозревается в преступлениях против человечности, совершенных во время гражданской войны в Ливии.

Предполагается, что судить его будут на родине, однако о дате начала процесса не сообщалось.

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Вскоре после поимки Сейфа аль-Ислама новые власти Ливии заявили, что его ждет справедливый суд, который будет соответствовать нормам международного права.

В то же время, о том, где именно содержится сын Каддафи, неизвестно. После ареста его поместили в тюрьму в городе Зинтан, однако СМИ сообщали, что его планировали перевезти в Триполи.

фото: 1tv.ru

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