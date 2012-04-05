Кличко отправил в больницу семь спарринг-партнеров из девяти

{1-} Спарринг-партнер Владимира Кличко, поляк Артур Шпилька, признался, что тренироваться с украинцем опасно для здоровья.

Об этом сообщает boxingnews.com.ua.

«Я слышал, что из последних девяти спарринг-партнеров Владимира семерых он отправил в больницу. Я не хочу повторять их судьбу, поэтому проведу спарринги с ним на пределе своих возможностей», - заверил Шпилька.

Кличко нокаутом победил Мормека: все подробности (ФОТО, ВИДЕО)

«Я не могу дождаться момента, когда выйду в ринг против Владимира, чтобы посмотреть, действительно ли так трудно пробраться к нему через его длинные руки и действительно ли он так сильно бьет, как говорят», - подчеркнул поляк.

Как известно, Шпилька принял предложение Владимира Кличко помочь ему в подготовке к бою с американцем Тони Томпсоном.

Как сообщал «Главред» ранее, украинский боксер-тяжеловес Владимир Кличко договорился о дате и месте проведения своего следующего боя - 7 июля в столице Швейцарии Берне.

фото: Sport.ua

Новости по теме:

Создатели фильма «Кличко» перепутали имена братьев

Виталий Кличко: у меня в боксе осталась одна мечта

Владимир Кличко снова попал в больницу

Братья Кличко вышли на ринг друг против друга (ВИДЕО)