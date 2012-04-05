Кличко отправил в больницу семь спарринг-партнеров из девяти

{1-} Спарринг-партнер Владимира Кличко, поляк Артур Шпилька, признался, что тренироваться с украинцем опасно для здоровья.
Об этом сообщает boxingnews.com.ua.
«Я слышал, что из последних девяти спарринг-партнеров Владимира семерых он отправил в больницу. Я не хочу повторять их судьбу, поэтому проведу спарринги с ним на пределе своих возможностей», - заверил Шпилька.
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«Я не могу дождаться момента, когда выйду в ринг против Владимира, чтобы посмотреть, действительно ли так трудно пробраться к нему через его длинные руки и действительно ли он так сильно бьет, как говорят», - подчеркнул поляк.
Как известно, Шпилька принял предложение Владимира Кличко помочь ему в подготовке к бою с американцем Тони Томпсоном.
Как сообщал «Главред» ранее, украинский боксер-тяжеловес Владимир Кличко договорился о дате и месте проведения своего следующего боя - 7 июля в столице Швейцарии Берне.
фото: Sport.ua
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