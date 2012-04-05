«Нафтогаз Украины» вновь стал прибыльным

{1-} Компания «Нафтогаз Украины» закончила 2011 год с прибылью в 9,1 миллиарда гривен.

Об этом сообщается в отчете компании на сайте Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины.

Как известно, в 2010 году «Нафтогаз» заявил об убытках в 3,02 миллиарда гривен.

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По данным компании, за 2011 год доход компании вырос на 18,4%, до 13,5 миллиардов долларов. При этом суммарный объем долгов по долгосрочным кредитам банков составил 2,9 миллиарда долларов, а по краткосрочным – 559 миллионов долларов.

Объем небанковской задолженности компании, в том числе поставщикам и покупателям, составил 1,59 миллиарда долларов.

Отметим, что «Нафтогаз Украины» объединяет государственные активы страны в области добычи, переработки и транспортировки нефти и природного газа.

«Нафтогаз» является крупнейшей компанией Украины. Кроме прочего, структура холдинга объединяет украинскую газотранспортную систему (ГТС), по которой топливо из России поставляется потребителям в Европе.

В 2011 году Киев заявлял о готовности разделить «Нафтогаз Украины», это заявление было связано с тем, что переговоры между Россией и Украиной по поводу снижения цен на газ зашли в тупик, а соглашения 2009 года, по которым Украина получает топливо, заключались именно с «Нафтогазом».

Поэтому его ликвидация привела бы к пересмотру соглашений, чего и добивается Украина.

Главным активом «Нафтогаза» является ГТС. Россия неоднократно давала понять, что хотела бы получить контроль над газотранспортной системой, в том числе, и за счет инвестиций.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, в начале 2012 года Верховная Рада законодательно запретила приватизацию газотранспортной системы.

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