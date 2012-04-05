В Эстонии участника шоу экстрасенсов приговорили за вымогательство

{1-} В Эстонии за вымогательство осужден Индрек Лейбур, участвовавший в местном аналоге передачи «Битва экстрасенсов».

Об этом сообщает Bublik.ee.

По данным следствия, Лейбур, известный также по псевдониму Ныйа-Интс, договорился с неким молодым человеком о покупке нескольких компьютеров, однако сделка не состоялась.

В назначенном месте продавца поджидали двое сообщников Лейбура, которые избили молодого человека.

Лейбур забрал предназначавшиеся для продажи компьютеры. Преступники, как сообщалось, не отпустили пострадавшего сразу, а еще некоторое время «вымогали у него деньги и вещи».

Звезду телешоу задержали в начале марта. Прокуратура требовала приговорить его к 11 годам тюрьмы, однако, по решению суда, Лейбур приговорен к пяти годам лишения свободы.

Какое наказание назначено его сообщникам, не сообщается.

Фото: DELFI

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