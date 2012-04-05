Лукашенко пообещал проверить европейских послов

{1-} Официальный Минск не против, чтобы послы стран Евросоюза вернулись в Белоруссию, но в отношении каждого дипломата намерен «рассмотреть вопрос персонально», заявил президент Александр Лукашенко в четверг на совещании по вопросам внешней политики, сообщает Би-би-си.

«Мы с министром иностранных дел договорились, что мы каждую страну и каждого посла будем персонально рассматривать, в плане возвращения в Беларусь», - сказал Лукашенко.

В конце марта в ответ на принятие Евросоюзом точечных экономических санкций и расширение списка белорусских чиновников, которым запрещен въезд в страны ЕС, Белоруссия отозвала своих послов из Брюсселя и Варшавы для консультаций.

Одновременно из Минска консультироваться с правительствами своих стран были отправлены глава представительства ЕС в Белоруссии и посол Польши.

В результате главы диппредставительств всех стран Евросоюза покинули Минск.

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