В колонии Тимошенко теперь новый начальник

{1-} Начальником управления Государственной пенитенциарной службы в Харьковской области назначен Евгений Бараш.
Об этом сообщили в пресс-службе управления, передает «Интерфакс-Украина».
Бараш, который с декабря 2007 года занимал должность заместителя начальника управления, был представлен коллективу в четверг.
В январе нынешнего года он был назначен первым замначальника управления, а после увольнения с должности начальника управления Анатолия Слипченко в марте 2012 года стал временно исполняющим его обязанности.
Как известно, в Качановской исправительной колонии №54 Харькова отбывает наказание экс-премьер, лидер всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
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