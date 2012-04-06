В колонии Тимошенко теперь новый начальник

{1-} Начальником управления Государственной пенитенциарной службы в Харьковской области назначен Евгений Бараш.

Об этом сообщили в пресс-службе управления, передает «Интерфакс-Украина».

Бараш, который с декабря 2007 года занимал должность заместителя начальника управления, был представлен коллективу в четверг.

В январе нынешнего года он был назначен первым замначальника управления, а после увольнения с должности начальника управления Анатолия Слипченко в марте 2012 года стал временно исполняющим его обязанности.

Как известно, в Качановской исправительной колонии №54 Харькова отбывает наказание экс-премьер, лидер всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

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